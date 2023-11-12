Щоб оладки вийшли пишними, як у бабусі, дістаньте потрібні продукти з холодильника за кілька годин до приготування. Замість цього також можна розігріти кефір 10 – 15 секунд в мікрохвильовці або поставити на такий самий час у каструлю з гарячою водою.

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Оладки на кефірі класичні – перевірений рецепт

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 2 чайні ложки пресованих або 2,5 чайної ложки сухих дріжджів;

– 2 склянки кефіру:

– 500 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 1,5 склянки цукру;

– 1 столова ложка олії чи вершкового масла;

– половина чайної ложки солі.



Подавайте оладки з улюбленим варенням чи фруктами / Фото Unsplash

Приготування:

Розведіть дріжджі в теплому або кімнатної температури кефірі. З'єднайте його з просіяним 2 – 3 рази борошном і вимісіть. Поставте тісто піднятися в тепле місце, накривши миску бавовняним або лляним рушником чи використавши харчову плівку. Миску можна поставити у гарячу воду, або на табуретку біля теплої батареї, періодично повертаючи. Головний секрет полягає у тому, що як тільки тісто підніметься, в нього потрібно додати яйця, масло, цукор і сіль. Після цього повторно вимісіть й дайте піднятися вдруге. Далі беріться до випічки оладок, більше не розмішуючи. Беріть тісто обов'язково змоченою у воді столовою ложкою і викладайте на змащену маслом гарячу сковороду. Обсмажуйте оладки на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.

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