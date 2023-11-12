Щоб оладки вийшли пишними, як у бабусі, дістаньте потрібні продукти з холодильника за кілька годин до приготування. Замість цього також можна розігріти кефір 10 – 15 секунд в мікрохвильовці або поставити на такий самий час у каструлю з гарячою водою.
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Оладки на кефірі класичні – перевірений рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Подавайте оладки з улюбленим варенням чи фруктами / Фото Unsplash
Приготування:
- Розведіть дріжджі в теплому або кімнатної температури кефірі. З'єднайте його з просіяним 2 – 3 рази борошном і вимісіть.
- Поставте тісто піднятися в тепле місце, накривши миску бавовняним або лляним рушником чи використавши харчову плівку. Миску можна поставити у гарячу воду, або на табуретку біля теплої батареї, періодично повертаючи.
- Головний секрет полягає у тому, що як тільки тісто підніметься, в нього потрібно додати яйця, масло, цукор і сіль. Після цього повторно вимісіть й дайте піднятися вдруге.
- Далі беріться до випічки оладок, більше не розмішуючи. Беріть тісто обов'язково змоченою у воді столовою ложкою і викладайте на змащену маслом гарячу сковороду.
- Обсмажуйте оладки на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.