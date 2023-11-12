Об этом секрете так просто не узнать: готовим пышные оладьи на завтрак
12 ноября 2023, 10:19Читати новину українською
Источник:УНИАН
Оладьи – едва ли не самый любимый завтрак многих хозяек. Ведь готовить их довольно просто и быстро, а благодаря множеству вариантов наполнения и подачи блюдо получается постоянно разным.
Чтобы оладьи получились пышными, как у бабушки, достаньте нужные продукты из холодильника за несколько часов до приготовления. Вместо этого можно разогреть кефир 10 – 15 секунд в микроволновке или поставить на такое же время в кастрюлю с горячей водой.
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Оладьи на кефире классические – проверенный рецепт
- Время: 30 минут
- Порции: 6 – 8
– 2 чайные ложки прессованных или 2,5 чайной ложки сухих дрожжей;
– 2 стакана кефира:
– 500 граммов муки;
– 2 яйца;
– 1,5 стакана сахара;
– 1 столовая ложка подсолнечного или сливочного масла;
– половина чайной ложки соли.
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Приготовление:
- Разведите дрожжи в теплом или комнатной температуре кефире. Соедините его с просеянной 2 – 3 раза мукой и вымешайте.
- Поставьте тесто подняться в теплое место, накрыв миску хлопковым или льняным полотенцем или использовав пищевую плёнку. Миску можно поставить в горячую воду или на табурет возле теплой батареи, периодически поворачивая.
- Главный секрет состоит в том, что как только тесто поднимется, в него нужно добавить яйца, масло, сахар и соль. После этого повторно вымесите и дайте подняться вторично.
- Далее приступайте к выпечке оладий, больше не размешивая. Берите тесто обязательно смоченной в воде столовой ложкой и выкладывайте на смазанную маслом горячую сковороду.
- Обжаривайте оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.