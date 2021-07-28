Сохраните начинку на месте

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Заверните куском свежего салата одну сторону гамбургера, захватывая начинку, чтобы ингредиенты не выпали с другой стороны.

Кофе останется кофе



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Заранее налейте кофе в формы для льда, заморозьте их. Используйте кубики кофе вместо обычных кубиков льда в вашем напитке, чтобы он не разбавлялся водой.

Сохраните кожуру целой

Во время жарки рыбы на гриле положите филе на слой нарезанных лимонов, чтобы не пришлось соскребать кожуру лосося с решеток.

Ленивая лазанья



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Для приготовления ленивой лазаньи, выложите на противень замороженные пельмени, полейте томатным соусом и моцареллой. Запеките блюдо в духовке и ешьте!

Фольга всему голова

Не обязательно покупать формы для выпечки различных размеров и на все случаи жизни. Используйте алюминиевую фольгу, чтобы сделать перегородку, когда ваша форма выпечки слишком велика для того, что вы готовите.

Вино и пельмени



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Поехали на дачу или на длительный семейный отдых в палатках и забыли форму для пельменей? Используйте дно бутылки из-под вина для их формирования.

И терки не нужно

Для простого измельчения чеснока положите очищенные зубчики в полиэтиленовый пакет и отбейте скалкой.

Идеальные формы за несколько секунд



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Из пустых, очищенных бутылок с кетчупом получаются замечательные держатели для теста и дозаторы. Используйте их для приготовления оладий, панкейков или блинов.

Глобальное закругление



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Чтобы приготовить идеально круглые яйца на сковородке используйте луковые кольца. Они прекрасно держат форму яйца и подойдут для приготовления яичницы для сэндвича.

Скажите "нет" лишней влажности

Положите бумажные полотенца внутрь контейнеров для салатов, чтобы они впитывали избыток влаги и дольше держали зелень свежей.