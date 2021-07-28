Збережіть начинку на місці

Читайте також Маринувати не можна купувати: що краще – купити вже підготоване м'ясо чи замаринувати власноруч

Загорніть шматком свіжого салату одну сторону гамбургера, захоплюючи начинку, щоб інгредієнти не випали з іншої сторони.

Кава залишиться кавою



Фото buzzfeed

Заздалегідь налийте каву у форми для льоду, заморозьте їх. Використовуйте кубики кави замість звичайних кубиків льоду у вашому напої, щоб він не розбавлявся водою.

Збережіть шкірку цілою

Під час смаження риби на грилі покладіть філе на шар нарізаних лимонів, щоб не довелося зішкрібати шкірку лосося з решіток.

Лінива лазанья



Фото buzzfeed

Для приготування ледачої лазаньї, викладіть на деко заморожені пельмені, полийте томатним соусом та моцарелою. Запечіть страву в духовці та смакуйте!

Фольга всім голова

Не обов'язково купувати форми для випікання різних розмірів та на всі випадки життя. Використовуйте алюмінієву фольгу, щоб зробити перегородку, коли ваша форма випічки занадто велика для того, що ви готуєте.

Вино і пельмені



Фото buzzfeed

Поїхали на дачу чи на довгий сімейний відпочинок в палатках і забули форму для пельменів? Використайте дно пляшки з під вина для їхнього формування.

І тертки не потрібно

Для найпростішого подрібнення часнику покладіть очищені зубчики в поліетиленовий пакет і відбийте скалкою.

Ідеальні форми за кілька секунд



Фото buzzfeed

З порожніх, очищених пляшок з кетчупом виходять чудові тримачі для тіста та дозатори. Використовуйте їх для приготування оладок, панкейків чи млинців.

Глобальне заокруглення



Фото buzzfeed

Щоб приготувати ідеально круглі яйця на сковорідці використовуйте цибулеві кільця. Вони чудово тримають форму яйця та підійдуть для приготування яєчні для сендвіча.

Скажіть "ні" зайвій вологості

Покладіть паперові рушники всередину контейнерів для салатів, щоб вони вбирали надлишок вологи і довше тримали зелень свіжою.