Проверенные кулинарные лайфхаки: вы захотите попробовать некоторые из них на своей кухне
Источник:buzzfeed
Чтобы уметь использовать все свои умения и навыки на кухне, правильно подавать бургеры и даром не разводить ароматный кофе водой изо льда, мы подготовили для вас подборку действенных кулинарных лайфхаков. Мы уверены, что вы найдете для себя любимый и будете использовать его дома.
Сохраните начинку на месте
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Заверните куском свежего салата одну сторону гамбургера, захватывая начинку, чтобы ингредиенты не выпали с другой стороны.
Кофе останется кофе
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Заранее налейте кофе в формы для льда, заморозьте их. Используйте кубики кофе вместо обычных кубиков льда в вашем напитке, чтобы он не разбавлялся водой.
Сохраните кожуру целой
Во время жарки рыбы на гриле положите филе на слой нарезанных лимонов, чтобы не пришлось соскребать кожуру лосося с решеток.
Ленивая лазанья
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Для приготовления ленивой лазаньи, выложите на противень замороженные пельмени, полейте томатным соусом и моцареллой. Запеките блюдо в духовке и ешьте!
Фольга всему голова
Не обязательно покупать формы для выпечки различных размеров и на все случаи жизни. Используйте алюминиевую фольгу, чтобы сделать перегородку, когда ваша форма выпечки слишком велика для того, что вы готовите.
Вино и пельмени
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Поехали на дачу или на длительный семейный отдых в палатках и забыли форму для пельменей? Используйте дно бутылки из-под вина для их формирования.
И терки не нужно
Для простого измельчения чеснока положите очищенные зубчики в полиэтиленовый пакет и отбейте скалкой.
Идеальные формы за несколько секунд
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Из пустых, очищенных бутылок с кетчупом получаются замечательные держатели для теста и дозаторы. Используйте их для приготовления оладий, панкейков или блинов.
Глобальное закругление
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Чтобы приготовить идеально круглые яйца на сковородке используйте луковые кольца. Они прекрасно держат форму яйца и подойдут для приготовления яичницы для сэндвича.
Скажите "нет" лишней влажности
Положите бумажные полотенца внутрь контейнеров для салатов, чтобы они впитывали избыток влаги и дольше держали зелень свежей.