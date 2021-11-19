Для этого, на первый взгляд, простого бисквитного десерта можно выбирать как свежие ягоды, так и мороженые. Все зависит от времени года, бюджета и возможностей.
Читайте также Легко, быстро и со вкусом: топ-3 необычных блюд из курицы, которые покорят всю семью
Снаружи бисквит выглядит довольно просто, но как только вы его разрежете, вас ждет приятный сюрприз из ягод и крема.
Рецепт простого бисквита
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Отделите яичные желтки от белков.
- Белки взбейте миксером, чтобы они увеличились в объеме в три раза.
- Отправьте их в холодильник.
- Желтки взбейте с сахаром с помощью миксера. Введите в них муку.
- Небольшими порциями добавьте в массу из муки и желтков взбитые белки.
- Осторожно перемешивайте тесто на бисквит.
- Переложите его в форму для выпечки.
Бисквит с ягодами / Фото Яны Станишевской
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте бисквит в течение 30 минут.
- Для начинки взбейте сметану с сахаром.
- С готового бисквита срежьте верхушку, осторожно извлеките серединку из выпечки.
- Всю мягкую серединку бисквита окунаем в сливочную массу.
- На дно испеченного бисквита выложите ягоды, сверху мягкую часть выпечки и накройте крышкой. Можно также чередовать слои ягод и бисквита.
- Осторожно переверните бисквит и дайте ему пропитаться кремом 30 минут.
- Сверху аккуратно смажьте остатками сметанного крема, выложите ягоды и подавайте выпечку на стол. Приятного аппетита!
Текст публикации Яны Станишевской:
Это самый простой рецепт бисквита , который можно только придумать.
Для бисквита нам понадобится: 200 гр муки , 200 гр сахара и 10 яиц.
Для начинки : 200 гр сметаны, 100 гр сахара и 300-400 гр ягод .
Бисквит: отделяем белки от желтков. Белки взбиваем миксером , увеличивая их объём в три раза . И ставим в холодильник . Желтки с сахаром взбиваем миксером, а затем лопаткой вводим муку . Затем аккуратно лопаткой вводим белки, и все. Тесто готово. Тесто в форму, выпекаем 30 минут при 180*С . Проверяем готовность спичкой . Если после втыкания сухая – бисквит готов.
Начинка : взбиваем сметану с сахаром и ждём бисквит.
С готового бисквита срезаем верх и достаём весь мякиш, который затем окунаем в нашу сметанную массу. В сам бисквит на дно выкладываем наши ягодки и сверху выкладываем пропитанный сметаной мякиш, и так можно повторять несколько раз слоями. Сверху накрываем срезанным бисквитом. Переворачиваем и даём пропитаться 30 минут. Готово. Украшаем ягодами или чем душа пожелает.
Приятного аппетита!