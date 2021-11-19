Для цього, на перший погляд, простого бісквітного десерту можна обирати як свіжі ягоди, так і морожені. Все залежить від пори року, бюджету та можливостей.
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Зовні бісквіт досить простий, але, щойно ви його розріжете, вас потішить приємний сюрприз з ягід і крему.
Рецепт простого бісквіту
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Відділіть яєчні жовтки від білків.
- Білки збийте міксером, щоб вони збільшилися в об'ємі в три рази.
- Відправте їх в холодильник.
- Жовтки збийте з цукром за допомогою міксера. Введіть до них борошно.
- Невеликими порціями додайте до маси з борошна та жовтків збиті білки.
- Обережно перемішуйте тісто на бісквіт.
- Перекладіть його в форму для випікання.
Бісквіт з ягодами / Фото Яни Станішевської
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте бісквіт протягом 30 хвилин.
- Для начинки збийте сметану з цукром.
- З готового бісквіту зріжте верхівку, обережно вийміть серединку з випічки.
- Всю м'яку серединку бісквіту вмокаємо в сметанкову масу.
- На дно випеченого бісквіта викладіть ягоди, зверху м'яку частину випічки та накрийте кришкою. Можна також чергувати шари ягід та бісквіту.
- Обережно переверніть бісквіт та дайте йому просякнути кремом 30 хвилин.
- Зверху бережно змастіть залишками сметанкового крему, викладіть ягоди та подавайте випічку до столу. Смачного!
Текст публікації Яни Станішевської:
Это самый простой рецепт бисквита , который можно только придумать.
Для бисквита нам понадобится: 200 гр муки , 200 гр сахара и 10 яиц.
Для начинки : 200 гр сметаны, 100 гр сахара и 300-400 гр ягод .
Бисквит: отделяем белки от желтков. Белки взбиваем миксером , увеличивая их объём в три раза . И ставим в холодильник . Желтки с сахаром взбиваем миксером, а затем лопаткой вводим муку . Затем аккуратно лопаткой вводим белки и все . Тесто готово .Тесто в форму , выпекаем 30 минут при 180*С . Проверяем готовность спичкой . Если после втыкания сухая-бисквит готов.
Начинка : взбиваем сметану с сахаром и ждём бисквит.
С готового бисквита срезаем верх и достаём весь мякиш , который затем окунаем в нашу сметанную массу. В сам бисквит на дно выкладываем наши ягодки и сверху выкладываем пропитанный сметаной мякиш и так можно повторять несколько раз слоями . Сверху накрываем срезанным бисквитом . Переворачиваем и даём пропитаться 30 минут . Готов. Украшаем ягодами или чем душа пожелает.
Приятного аппетита.