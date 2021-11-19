Для цього, на перший погляд, простого бісквітного десерту можна обирати як свіжі ягоди, так і морожені. Все залежить від пори року, бюджету та можливостей.

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Зовні бісквіт досить простий, але, щойно ви його розріжете, вас потішить приємний сюрприз з ягід і крему.

Рецепт простого бісквіту

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

Інгредієнти для бісквіту:

– 200 грамів борошна;

– 200 грамів цукру;

– 10 сирих курячих яєць.

Для начинки:

– 200 грамів сметани;

– 100 грамів цукру;

– 300 – 400 грамів ягід.

Приготування:

Відділіть яєчні жовтки від білків.

Білки збийте міксером, щоб вони збільшилися в об'ємі в три рази.

Відправте їх в холодильник.

Жовтки збийте з цукром за допомогою міксера. Введіть до них борошно.

Невеликими порціями додайте до маси з борошна та жовтків збиті білки.

Обережно перемішуйте тісто на бісквіт.

Перекладіть його в форму для випікання.



Бісквіт з ягодами / Фото Яни Станішевської

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте бісквіт протягом 30 хвилин.

Для начинки збийте сметану з цукром.

З готового бісквіту зріжте верхівку, обережно вийміть серединку з випічки.

Всю м'яку серединку бісквіту вмокаємо в сметанкову масу.

На дно випеченого бісквіта викладіть ягоди, зверху м'яку частину випічки та накрийте кришкою. Можна також чергувати шари ягід та бісквіту.

Обережно переверніть бісквіт та дайте йому просякнути кремом 30 хвилин.

Зверху бережно змастіть залишками сметанкового крему, викладіть ягоди та подавайте випічку до столу. Смачного!

Текст публікації Яни Станішевської:

Это самый простой рецепт бисквита , который можно только придумать.

Для бисквита нам понадобится: 200 гр муки , 200 гр сахара и 10 яиц.

Для начинки : 200 гр сметаны, 100 гр сахара и 300-400 гр ягод .

Бисквит: отделяем белки от желтков. Белки взбиваем миксером , увеличивая их объём в три раза . И ставим в холодильник . Желтки с сахаром взбиваем миксером, а затем лопаткой вводим муку . Затем аккуратно лопаткой вводим белки и все . Тесто готово .Тесто в форму , выпекаем 30 минут при 180*С . Проверяем готовность спичкой . Если после втыкания сухая-бисквит готов.

Начинка : взбиваем сметану с сахаром и ждём бисквит.

С готового бисквита срезаем верх и достаём весь мякиш , который затем окунаем в нашу сметанную массу. В сам бисквит на дно выкладываем наши ягодки и сверху выкладываем пропитанный сметаной мякиш и так можно повторять несколько раз слоями . Сверху накрываем срезанным бисквитом . Переворачиваем и даём пропитаться 30 минут . Готов. Украшаем ягодами или чем душа пожелает.

Приятного аппетита.