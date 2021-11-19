На побывку в детство: бисквит со сливочным кремом по выверенному рецепту

Всего три ингредиента для бисквита и столько же для начинки, и на вашем столе будет красоваться чудесный тортик. Не откладывайте его на завтра, давайте готовить сейчас вместе!

Для этого, на первый взгляд, простого бисквитного десерта можно выбирать как свежие ягоды, так и мороженые. Все зависит от времени года, бюджета и возможностей.

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Снаружи бисквит выглядит довольно просто, но как только вы его разрежете, вас ждет приятный сюрприз из ягод и крема.

Рецепт простого бисквита

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 6

– 200 граммов муки;– 200 граммов сахара;– 10 сырых куриных яиц.– 200 граммов сметаны;– 100 граммов сахара;– 300 – 400 граммов ягод.

Приготовление:

Отделите яичные желтки от белков.

Белки взбейте миксером, чтобы они увеличились в объеме в три раза.

Отправьте их в холодильник.

Желтки взбейте с сахаром с помощью миксера. Введите в них муку.

Небольшими порциями добавьте в массу из муки и желтков взбитые белки.

Осторожно перемешивайте тесто на бисквит.

Переложите его в форму для выпечки.

Бисквит с ягодами / Фото Яны Станишевской

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте бисквит в течение 30 минут.

Для начинки взбейте сметану с сахаром.

С готового бисквита срежьте верхушку, осторожно извлеките серединку из выпечки.

Всю мягкую серединку бисквита окунаем в сливочную массу.

На дно испеченного бисквита выложите ягоды, сверху мягкую часть выпечки и накройте крышкой. Можно также чередовать слои ягод и бисквита.

Осторожно переверните бисквит и дайте ему пропитаться кремом 30 минут.

Сверху аккуратно смажьте остатками сметанного крема, выложите ягоды и подавайте выпечку на стол. Приятного аппетита!

Текст публикации Яны Станишевской:

Это самый простой рецепт бисквита , который можно только придумать.

Для бисквита нам понадобится: 200 гр муки , 200 гр сахара и 10 яиц.

Для начинки : 200 гр сметаны, 100 гр сахара и 300-400 гр ягод .

Бисквит: отделяем белки от желтков. Белки взбиваем миксером , увеличивая их объём в три раза . И ставим в холодильник . Желтки с сахаром взбиваем миксером, а затем лопаткой вводим муку . Затем аккуратно лопаткой вводим белки, и все. Тесто готово. Тесто в форму, выпекаем 30 минут при 180*С . Проверяем готовность спичкой . Если после втыкания сухая – бисквит готов.

Начинка : взбиваем сметану с сахаром и ждём бисквит.

С готового бисквита срезаем верх и достаём весь мякиш, который затем окунаем в нашу сметанную массу. В сам бисквит на дно выкладываем наши ягодки и сверху выкладываем пропитанный сметаной мякиш, и так можно повторять несколько раз слоями. Сверху накрываем срезанным бисквитом. Переворачиваем и даём пропитаться 30 минут. Готово. Украшаем ягодами или чем душа пожелает.

Приятного аппетита!