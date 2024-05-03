Это надо знать каждому: как проверить, что кулич испекся

Готовить пасху — довольно ответственное дело. Ведь тесто для этой праздничной выпечки является очень деликатным, поэтому оно требует внимания к деталям.

Во время приготовления бывают непредсказуемые ситуации. В частности, чтобы не было разочарований, очень важно знать, полностью ли кулич пропекся.

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Как узнать, испеклась ли паска

Самая сложная часть выпекания кулича – подготовить тесто. Чтобы оно получилось воздушным, не нужно жалеть времени и сил. Вымешивать тесто нужно до тех пор, пока оно не начнет отставать от рук.

Также очень важно хорошо просеять муку. Чтобы паска была максимально пышной и воздушной, можно добавить небольшое количество рома или коньяка, если рецепт это позволяет.



Печь кулич – ответственное дело / Фото Pexels

Вторая важная часть приготовления паски – выпекание. Часто внешне кулич выглядит готовым, но внутри тесто остается сырым. Чтобы избежать проблемы, нужно:

четко придерживаться всех пунктов рецепта,

выпекать кулич не менее 30 минут, если вес теста менее 1 килограмма, 45 минут, если вес теста 1 килограмм, или 1 час, если вес теста около 1,5 килограмма.

Можно ориентироваться по тому, как тесто растет в духовке. Если оно поднимается, то и равномерно пропекается.

Если вы не уверены, что кулич хорошо пропекся, проверьте его готовность с помощью зубочистки. Аккуратно воткните ее в выпечку и выньте. Сухая зубочистка означает, что кулич уже испекся. Если же нет, то оставьте ее еще в духовке.