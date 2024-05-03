Це треба знати кожному: як перевірити, що паска спеклася

Під час приготування бувають непередбачувані ситуації. Зокрема, щоб не було розчарувань, дуже важливо знати, чи повністю паска пропеклася.

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Як дізнатися, чи спеклася паска

Найскладніша частина випікання паски – підготувати тісто. Щоб воно вийшло пухким, не потрібно шкодувати часу й сил. Вимішувати тісто потрібно доти, доки воно не почне відставати від рук.

Також дуже важливо добре просіяти борошно. Щоб паска була максимально пухкою і повітряною, можна додати невелику кількість рому чи коньяку, якщо рецепт це дозволяє.



Пекти паску – відповідальна справа / Фото Pexels

Друга важлива частина приготування паски – випікання. Часто зовні паска виглядає готовою, але всередині тісто залишається сирим. Щоб уникнути проблеми, потрібно:

чітко дотримуватися всіх пунктів рецепта,

випікати паску не менше 30 хвилин, якщо вага тіста менш як 1 кілограм, 45 хвилин, якщо вага тіста 1 кілограм, чи 1 годину, якщо вага тіста близько 1,5 кілограма.

Можна орієнтуватися по тому, як тісто росте в духовці. Якщо воно підіймається, то і рівномірно пропікається.

Якщо ви не впевнені, що паска добре пропеклася, перевірте її готовність за допомогою зубочистки. Акуратно встроміть її у випічку та вийміть. Суха зубочистка означає, що паска вже спеклася. Якщо ж ні, то залиште її ще в духовці.