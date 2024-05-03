Обязательно сохраните этот рецепт. Ведь, вполне вероятно, вы вернетесь к нему не раз.

Стоит попробовать Сказочно вкусные и быстро готовятся: идеальная подборка блюд на Пасху – простые рецепты

Яйца с хреном – рецепт

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. В кастрюльку разбейте яйца. Добавьте уксус, воду, сахар и масло. Все тщательно размешайте.
  2. Поставьте кастрюльку на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая.
  3. Когда яйца схватятся, выключите огонь, посолите и добавьте хрен по вкусу.
  4. Снова перемешайте закуску из яиц и хрена, охладите и подавайте.