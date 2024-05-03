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Яйца с хреном – рецепт
- Время: 15 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- В кастрюльку разбейте яйца. Добавьте уксус, воду, сахар и масло. Все тщательно размешайте.
- Поставьте кастрюльку на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая.
- Когда яйца схватятся, выключите огонь, посолите и добавьте хрен по вкусу.
- Снова перемешайте закуску из яиц и хрена, охладите и подавайте.