Для кутьи и других рождественских блюд: как купить настоящий мед и не наткнуться на подделку
Источник:advanced food
Мед – не только вкусный продукт, это обязательный ингредиент для большого количества блюд, подаваемых на Рождество. Однако они могут быть испорчены, если ошибиться с выбором.
На прилавках магазинов все чаще возникает искусственный мед. Это вид меда, не имеющий ничего общего с натуральным. Мед хорош, если он настоящий. Тогда его вкус потрясающий, а его свойства бесценны.
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Как определить качество меда
Настоящий мед – это богатство вкуса и аромата. Есть несколько способов быстро проверить настоящий ли продукт.
Дрип-тест : если мед стекает равномерно и образует характерный конус – он натуральный. Если консистенция однородна и мед растекается по тарелке – искусственный.
Тест на растворение: когда мед неравномерно растворяется в холодной воде, образуя полосы – это естественно.
Кристаллизация: весь настоящий и натуральный пчелиный мед должен кристаллизоваться. Этот процесс может длиться от нескольких дней до года в зависимости от сорта меда. Не кристаллизующийся мед обычно фальсифицирован и искусствен.
Как выглядит искусственный мед
Поддельный мед редок и имеет соответствующую консистенцию, что отличает его от настоящего. Подделка может быть мутной, с осадком на дне или пластами (часто на дно кладут манку с патокой, а сверху мед). Пена – тоже плохой признак меда. Хороший мед всегда слегка рвет горло своей терпкостью.
Как хранить натуральный мед
Мед лучше хранить при комнатной температуре около 20°C. Избегайте высоких температур, поскольку они могут вызвать кристаллизацию меда. Мед лучше хранить в сухом месте, поскольку влага может способствовать ферментации или изменению консистенции. Чтобы избежать попадания влаги и загрязнений, держите мед в плотно закрытом контейнере.Полезно знать: какие грибы лучше всего подойдут для ухи.