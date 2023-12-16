На прилавках магазинів все частіше з’являється штучний мед. Це вид меду, який не має нічого спільного з натуральним. Мед хороший, якщо він справжній. Тоді його смак надзвичайний, а його властивості безцінні.
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Як визначити якість меду
Справжній мед – це багатство смаку та аромату. Є кілька способів швидко перевірити чи справжній продукт.
Так солодко та смачно / Фото unsplash
Як виглядає штучний мед
Підроблений мед рідкий і має відповідну консистенцію, що відрізняє його від справжнього. Підробка може бути каламутною, з осадом на дні або пластами (часто на дно кладуть манку з патокою, а лише зверху мед). Піна – теж погана ознака меду. Хороший мед завжди злегка дере горло своєю терпкістю.
Як зберігати натуральний мед
Мед найкраще зберігати при кімнатній температурі, близько 20°C. Уникайте високих температур, оскільки вони можуть спричинити кристалізацію меду. Мед краще зберігати в сухому місці, оскільки волога може сприяти ферментації або зміні консистенції. Щоб уникнути попадання вологи та забруднень, тримайте мед в щільно закритому контейнері.