На прилавках магазинів все частіше з’являється штучний мед. Це вид меду, який не має нічого спільного з натуральним. Мед хороший, якщо він справжній. Тоді його смак надзвичайний, а його властивості безцінні.

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Як визначити якість меду

Справжній мед – це багатство смаку та аромату. Є кілька способів швидко перевірити чи справжній продукт.

Дріп-тест: якщо мед стікає рівномірно і утворює характерний конус – він натуральний. Якщо консистенція однорідна і мед розтікається по тарілці – штучний. Тест на розчинення: коли мед нерівномірно розчиняється в холодній воді, утворюючи смуги – це природно. Кристалізація: весь справжній і натуральний бджолиний мед повинен кристалізуватися. Цей процес може тривати від кількох днів до року залежно від сорту меду. Мед, який не кристалізується, зазвичай є фальсифікованим і штучним.

Так солодко та смачно / Фото unsplash

Як виглядає штучний мед

Підроблений мед рідкий і має відповідну консистенцію, що відрізняє його від справжнього. Підробка може бути каламутною, з осадом на дні або пластами (часто на дно кладуть манку з патокою, а лише зверху мед). Піна – теж погана ознака меду. Хороший мед завжди злегка дере горло своєю терпкістю.

Як зберігати натуральний мед

Мед найкраще зберігати при кімнатній температурі, близько 20°C. Уникайте високих температур, оскільки вони можуть спричинити кристалізацію меду. Мед краще зберігати в сухому місці, оскільки волога може сприяти ферментації або зміні консистенції. Щоб уникнути попадання вологи та забруднень, тримайте мед в щільно закритому контейнері.

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