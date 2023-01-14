Бульон будет чрезвычайно прозрачным: стакан какого ингредиента нужно добавить

Бульон – одно из самых любимых горячих блюд для каждого из нас. Один из главных критериев успешного блюда – это прозрачность, и гарантировать этот результат не так сложно, как кажется.

Когда мы беремся за приготовление бульона, то стараемся сделать все для того, чтобы он был максимально прозрачным. По какому бы рецепту мы ни готовили блюдо, это требование к нему есть всегда.

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Впрочем, обеспечить самый лучший результат можно одним легким шагом. Главное – знать об этом секрете.

Что добавить в бульон, чтобы он был максимально прозрачным

Оказывается, все, что нужно сделать – это просто добавить в бульон стакан холодной воды. Благодаря этому блюдо точно будет прозрачным.

Сделать бульон прозрачным очень легко / Фото Paleo Grubs

Это называется "закалкой" бульона, об этом приеме знает каждый опытный кулинар. Также можно пользоваться кубиками льда. Эту операцию можно повторять несколько раз в течение варки блюда.

Дело в том, что из-за добавления холодной воды "мутные" вещества останутся на дне, поэтому блюдо будет прозрачным. Кроме того, не забывайте обжаривать овощи перед добавлением в бульон. Это высвободит эфирные масла, благодаря чему вкус блюда будет глубоким и насыщенным.