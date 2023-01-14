Коли ми беремося за приготування бульйону, то намагаємося зробити все для того, аби він був максимально прозорим. За яким би рецептом ми не готували страву, ця вимога до неї є завжди.

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Втім, забезпечити найкращий результат можна одним легким кроком. Головне – знати про цей секрет.

Що додати до бульйону, аби він був максимально прозорим

Виявляється, усе, що потрібно зробити – це просто додати до бульйону склянку холодної води. Завдяки цьому страва точно буде прозорою.

Зробити бульйон прозорим дуже легко / Фото Paleo Grubs

Це називається "загартовуванням" бульйону, про цей прийом знає кожен досвідчений кулінар. Також можна скористатися кубиками льоду. Цю операцію можна повторювати кілька разів впродовж варіння страви.

Річ у тому, що через додавання холодної води "каламутні" речовини залишаться на дні, тому страва буде прозора. Окрім того, не забувайте обсмажувати овочі перед додаванням у бульйон. Це вивільнить ефірні олії, завдяки чому смак страви буде глибоким та насиченим.