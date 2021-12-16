Любимые конфеты из детства теперь можно приготовить в виде торта. А еще этот рецепт без муки и выпекания.

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Перед использованием куриных яиц, разделите их на белки и желтки – обязательно тщательно вымойте их с содой и мыльными средствами, чтобы уничтожить бактерии.

Торт "Птичье молоко" за 15 минут

Время: 15 минут (1 – 2 часа на застывание)

15 минут (1 – 2 часа на застывание) Порции: 6 – 8



Скриншот из видео

Ингредиенты:

– 180 граммов печенья Орео;

– 60 граммов сливочного масла;

– 5 яичных белков;

– 300 граммов сахарной пудры;

– 100 миллилитров воды;

– 10 граммов желатина;

– 100 граммов шоколада;

– 70 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Разделите печенье Орео: отдельно печенье, отдельно начинка. Измельчите печенье в крошку с помощью блендера. Смешайте с растопленным сливочным маслом. Переложите массу из печенья в круглую форму диаметром 18 сантиметров. Не забудьте укрыть борта формы ацетатной лентой. Отдельно взбейте белки до пышной массы. Небольшими порциями добавляйте сахарную пудру и продолжайте взбивать до устойчивых пиков. Разведите желатин водой так, чтобы он полностью растворился. Влейте желатин в белковую массу и перемешайте. Готовую массу вылейте на сформированный корж и отправьте в холодильник на 1 – 2 часа. Растопите на паровой бане шоколад и сливочное масло. Залейте готовой шоколадной массой готовый торт и снова охладите. Украсьте его начинкой, оставшейся от печенья Орео. Нарежьте торт порционными кусками и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления торта "Птичье молоко" без выпекания: