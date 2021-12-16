Улюблені цукерки з дитинства тепер можна приготувати у вигляді торта. А ще цей рецепт без борошна та випікання.

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Перед використанням курячих яєць, розділяння їх на білки та жовтки – обов'язково ретельно промийте їх содою та мильними засобами, щоб знищити бактерії.

Торт "Пташине молоко" за 15 хвилин

Час: 15 хвилин (1 – 2 години на застигання)

15 хвилин (1 – 2 години на застигання) Порції: 6 – 8



Скриншот з відео

Інгредієнти:

– 180 грамів печива Орео;

– 60 грамів вершкового масла;

– 5 яєчних білків;

– 300 грамів цукрової пудри;

– 100 мілілітрів води;

– 10 грамів желатину;

– 100 грамів шоколаду;

– 70 грамів вершкового масла.

Приготування:

Розділіть печиво Орео: окремо печиво, окремо начинка.

Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера. Змішайте з розтопленим вершковим маслом.

Перекладіть масу з печива в круглу форму діаметром 18 сантиметрів. Не забудьте вкрити борти форми ацетатною стрічкою.

Окремо збийте білки до пишної маси. Невеликими порціями додавайте цукрову пудру та продовжуйте збивати до стійких піків.

Розведіть желатин водою так, щоб він повністю розчинився.

Влийте желатин до білкової маси та перемішайте.

Готову масу вилийте на сформований корж та відправте в холодильник на 1 – 2 години.

Розтопіть на паровій бані шоколад та вершкове масло.

Залийте готовою шоколадною масою готовий торт та знову охолодіть.

Прикрасьте його начинкою, що залишилася з печива Орео.

Наріжте торт порційними шматками та подавайте до столу. Смачного!

Відеорецепт приготування торта "Пташине молоко" без випікання: