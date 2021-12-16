Улюблені цукерки з дитинства тепер можна приготувати у вигляді торта. А ще цей рецепт без борошна та випікання.
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Перед використанням курячих яєць, розділяння їх на білки та жовтки – обов'язково ретельно промийте їх содою та мильними засобами, щоб знищити бактерії.
Торт "Пташине молоко" за 15 хвилин
- Час: 15 хвилин (1 – 2 години на застигання)
- Порції: 6 – 8
Скриншот з відео
Приготування:
- Розділіть печиво Орео: окремо печиво, окремо начинка.
- Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера. Змішайте з розтопленим вершковим маслом.
- Перекладіть масу з печива в круглу форму діаметром 18 сантиметрів. Не забудьте вкрити борти форми ацетатною стрічкою.
- Окремо збийте білки до пишної маси. Невеликими порціями додавайте цукрову пудру та продовжуйте збивати до стійких піків.
- Розведіть желатин водою так, щоб він повністю розчинився.
- Влийте желатин до білкової маси та перемішайте.
- Готову масу вилийте на сформований корж та відправте в холодильник на 1 – 2 години.
- Розтопіть на паровій бані шоколад та вершкове масло.
- Залийте готовою шоколадною масою готовий торт та знову охолодіть.
- Прикрасьте його начинкою, що залишилася з печива Орео.
- Наріжте торт порційними шматками та подавайте до столу. Смачного!
Відеорецепт приготування торта "Пташине молоко" без випікання: