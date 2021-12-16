Птичье молоко за 15 минут: рецепт торта без выпекания
Источник:ютуб Здоровый и вкусный
Готовы к настоящему сладкому наслаждению? Мы подготовили для вас рецепт торта "Птичье молоко" без выпекания. А еще вы можете приготовить его всего за 15 минут, остальное за вас сделает холодильник.
Любимые конфеты из детства теперь можно приготовить в виде торта. А еще этот рецепт без муки и выпекания.
Читайте также Три легкие блюда азиатской кухни: лапша с куриными бедрами, немы и рис с крылышками
Перед использованием куриных яиц, разделите их на белки и желтки – обязательно тщательно вымойте их с содой и мыльными средствами, чтобы уничтожить бактерии.
Торт "Птичье молоко" за 15 минут
- Время: 15 минут (1 – 2 часа на застывание)
- Порции: 6 – 8
Скриншот из видео
– 180 граммов печенья Орео;
– 60 граммов сливочного масла;
– 5 яичных белков;
– 300 граммов сахарной пудры;
– 100 миллилитров воды;
– 10 граммов желатина;
– 100 граммов шоколада;
– 70 граммов сливочного масла.
Приготовление:
-
Разделите печенье Орео: отдельно печенье, отдельно начинка.
-
Измельчите печенье в крошку с помощью блендера. Смешайте с растопленным сливочным маслом.
-
Переложите массу из печенья в круглую форму диаметром 18 сантиметров. Не забудьте укрыть борта формы ацетатной лентой.
-
Отдельно взбейте белки до пышной массы. Небольшими порциями добавляйте сахарную пудру и продолжайте взбивать до устойчивых пиков.
-
Разведите желатин водой так, чтобы он полностью растворился.
-
Влейте желатин в белковую массу и перемешайте.
-
Готовую массу вылейте на сформированный корж и отправьте в холодильник на 1 – 2 часа.
-
Растопите на паровой бане шоколад и сливочное масло.
-
Залейте готовой шоколадной массой готовый торт и снова охладите.
-
Украсьте его начинкой, оставшейся от печенья Орео.
-
Нарежьте торт порционными кусками и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления торта "Птичье молоко" без выпекания: