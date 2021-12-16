Птичье молоко за 15 минут: рецепт торта без выпекания

16 декабря 2021 , 19:45
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Источник:

ютуб Здоровый и вкусный

Готовы к настоящему сладкому наслаждению? Мы подготовили для вас рецепт торта "Птичье молоко" без выпекания. А еще вы можете приготовить его всего за 15 минут, остальное за вас сделает холодильник.

Любимые конфеты из детства теперь можно приготовить в виде торта. А еще этот рецепт без муки и выпекания.

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Перед использованием куриных яиц, разделите их на белки и желтки – обязательно тщательно вымойте их с содой и мыльными средствами, чтобы уничтожить бактерии.

Торт "Птичье молоко" за 15 минут

  • Время: 15 минут (1 – 2 часа на застывание)
  • Порции: 6 – 8


Скриншот из видео

Ингредиенты:
– 180 граммов печенья Орео;
– 60 граммов сливочного масла;
– 5 яичных белков;
– 300 граммов сахарной пудры;
– 100 миллилитров воды;
– 10 граммов желатина;
– 100 граммов шоколада;
– 70 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Разделите печенье Орео: отдельно печенье, отдельно начинка.

  2. Измельчите печенье в крошку с помощью блендера. Смешайте с растопленным сливочным маслом.

  3. Переложите массу из печенья в круглую форму диаметром 18 сантиметров. Не забудьте укрыть борта формы ацетатной лентой.

  4. Отдельно взбейте белки до пышной массы. Небольшими порциями добавляйте сахарную пудру и продолжайте взбивать до устойчивых пиков.

  5. Разведите желатин водой так, чтобы он полностью растворился.

  6. Влейте желатин в белковую массу и перемешайте.

  7. Готовую массу вылейте на сформированный корж и отправьте в холодильник на 1 – 2 часа.

  8. Растопите на паровой бане шоколад и сливочное масло.

  9. Залейте готовой шоколадной массой готовый торт и снова охладите.

  10. Украсьте его начинкой, оставшейся от печенья Орео.

  11. Нарежьте торт порционными кусками и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления торта "Птичье молоко" без выпекания:

 

Автор: Богданна Рибак