Ароматные, пушистые, будто облачко – это характеристики домашних булочек с чесноком и пармезаном. Они прекрасно подойдут к борщу, любимому крем-супу или любимому томатному соусу на перекус.

Читайте также Желатин не понадобится: готовим домашний холодец правильно

Рецепт чесночных булочек

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порции: 8



Фото Damn delicious

Ингредиенты:

– 1 килограмм дрожжевого теста;

– 1/4 стакана сливочного масла (растопленного);

– 1 1/2 столовой ложки измельченных свежих листьев петрушки;

– 3 зубчика чеснока;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 2 столовые ложки тертого пармезана;

– 1 стакан соуса маринара.

Приготовление:

Если вы приобрели уже готовое тесто разморозьте его, если приготовили собственноручно – оставьте подойти при комнатной температуре.

Разогрейте духовку до 190 – 195 градусов. Противень укройте слоем пергамента для выпекания.

В центр противня положите жароупорную мисочку, залейте в нее воду.

Из теста сформируйте 22 – 24 одинаковых шарика.

В небольшой миске смешайте растопленное масло, измельченную петрушку, чеснок и соль.



Фото Damn delicious

Поместите шарики теста на подготовленный противень, узором вокруг формы с водой.

Тесто смажьте ароматной смесью, посыпьте пармезаном.

Поставьте булочки в духовку и запекайте до золотистого цвета 25 – 30 минут.

Осторожно выньте жароупорную форму и слейте воду. Влейте туда соус и верните на центр противня. Смажьте верхушки булочек ароматным оставшимся маслом.

Приятного аппетита!