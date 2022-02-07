Ароматні, пухкі, наче хмаринка – це характеристики домашніх булочок з часником та пармезаном. Вони чудово підійдуть до борщу, улюбленого крем-супу або на з улюбленим томатним соусом на перекус.

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Рецепт часникових булочок

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 8



Фото Damn delicious

Інгредієнти:

– 1 кілограм дріжджового тіста;

– 1/4 склянки вершкового масла (розтопленого);

– 1 1/2 столової ложки подрібненого свіжого листя петрушки;

– 3 зубчики часнику;

– 1/4 чайної ложки солі;

– 2 столові ложки тертого пармезану;

– 1 склянка соусу маринара.

Приготування:

Якщо ви придбали вже готове тісто – розморозьте його, якщо приготували власноруч – залишіть підійти при кімнатній температурі.

Розігрійте духовку до 190 – 195 градусів. Деко вкрийте шаром пергаменту для випікання.

В центр дека покладіть жаротривку мисочку, залийте в неї воду.

З тіста сформуйте 22 – 24 однакові кульки.

У невеликій мисці змішайте розтоплене масло, подрібнену петрушку, часник і сіль.



Фото Damn delicious

Помістіть кульки тіста на підготовлене деко, візерунком навколо форми з водою.

Тісто змастіть ароматною сумішшю, посипте пармезаном.

Поставте булочки в духовку і запікайте до золотистого кольору 25 – 30 хвилин.

Обережно вийміть жаротривку форму і злийте воду. Влийте туди соус і поверніть на центр дека. Змастіть верхівки булочок ароматним маслом, що залишилося.

Смачного!