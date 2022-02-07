Ароматні, пухкі, наче хмаринка – це характеристики домашніх булочок з часником та пармезаном. Вони чудово підійдуть до борщу, улюбленого крем-супу або на з улюбленим томатним соусом на перекус.

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Рецепт часникових булочок

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порції: 8


Фото Damn delicious

Приготування:

  1. Якщо ви придбали вже готове тісто – розморозьте його, якщо приготували власноруч – залишіть підійти при кімнатній температурі.
  1. Розігрійте духовку до 190 – 195 градусів. Деко вкрийте шаром пергаменту для випікання.
  1. В центр дека покладіть жаротривку мисочку, залийте в неї воду.
  1. З тіста сформуйте 22 – 24 однакові кульки.
  1. У невеликій мисці змішайте розтоплене масло, подрібнену петрушку, часник і сіль.


Фото Damn delicious

  1. Помістіть кульки тіста на підготовлене деко, візерунком навколо форми з водою.
  1. Тісто змастіть ароматною сумішшю, посипте пармезаном.
  1. Поставте булочки в духовку і запікайте до золотистого кольору 25 – 30 хвилин.
  1. Обережно вийміть жаротривку форму і злийте воду. Влийте туди соус і поверніть на центр дека. Змастіть верхівки булочок ароматним маслом, що залишилося.

Смачного!