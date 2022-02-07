Пухлые и ароматные: рецепт домашних булочек с чесноком
7 февраля 2022 , 20:57Читати новину українською
Источник:Damn delicious
Булочки с чесноком запросто можно приготовить дома. Тесто для сдобы можно приобрести или замесить собственноручно.
Ароматные, пушистые, будто облачко – это характеристики домашних булочек с чесноком и пармезаном. Они прекрасно подойдут к борщу, любимому крем-супу или любимому томатному соусу на перекус.
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Рецепт чесночных булочек
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 8
Фото Damn delicious
– 1 килограмм дрожжевого теста;
– 1/4 стакана сливочного масла (растопленного);
– 1 1/2 столовой ложки измельченных свежих листьев петрушки;
– 3 зубчика чеснока;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки тертого пармезана;
– 1 стакан соуса маринара.
Приготовление:
- Если вы приобрели уже готовое тесто разморозьте его, если приготовили собственноручно – оставьте подойти при комнатной температуре.
- Разогрейте духовку до 190 – 195 градусов. Противень укройте слоем пергамента для выпекания.
- В центр противня положите жароупорную мисочку, залейте в нее воду.
- Из теста сформируйте 22 – 24 одинаковых шарика.
- В небольшой миске смешайте растопленное масло, измельченную петрушку, чеснок и соль.
Фото Damn delicious
- Поместите шарики теста на подготовленный противень, узором вокруг формы с водой.
- Тесто смажьте ароматной смесью, посыпьте пармезаном.
- Поставьте булочки в духовку и запекайте до золотистого цвета 25 – 30 минут.
- Осторожно выньте жароупорную форму и слейте воду. Влейте туда соус и верните на центр противня. Смажьте верхушки булочек ароматным оставшимся маслом.
Приятного аппетита!