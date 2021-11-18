Японские блины – это отличная идея для вкусного завтрака и даже просто десерта. Блюдо покорит вкус как детей, так и взрослых.
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Японские панкейки – это толстые и идеально круглые блины, обжаренные на сковороде. Они просты в приготовлении и идеально подходят для завтрака. Единственное, что вам понадобится для приготовления блинов особенного, это круглая формочка для печенья. Остальные ингредиенты точно есть у вас на кухне.
Рецепт японских панкейков
Час: 40 минут
Порций: 4
Особенный завтрак / Фото all recipes
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 3/4 стакана молока;
- 1/4 стакана сахарной пудры;
- ½ чайной ложки ванильного экстракта;
- ½ чайной ложки соли; ½ стакана муки;
- ½ чайной ложки разрыхлителя;
- ½ чайной ложки пищевой соды;
- масло для жарки;
- сливочное масло для подачи.
Приготовление:
- В глубокую миску выбейте два яйца, молоко, сахар, ванилин и соль. Перемешайте миксером на низкой скорости в течение 1 – 2 минут.
- Добавьте оставшиеся сухие ингредиенты и снова перемешайте.
- Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте немного растительного масла.
- Форму для печенья смазайте внутри сливочным маслом и поставьте на разогретую сковороду. Вылейте тесто до половины формы, накройте крышкой и жарьте 4 минуты.
- Переверните блинчик (вместе с формой), накройте крышкой и жарьте еще 4 минуты. Достаньте блинчик из сковороды.
- Повторите действия для остального теста для блинов.
- Пока жарите все блины, накройте готовые фольгой или поставьте их в теплую духовку.
- Положите панкейки друг на друга. Подавайте с кусочком растопленного масла, щепоткой взбитых сливок и фруктов.