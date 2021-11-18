Японські млинці – це чудова ідея для смачного сніданку та навіть просто десерту. Страва підкорить смак як дітей, так і дорослих.

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Японські панкейки – це товсті та ідеально круглі млинці, обсмажені на сковороді. Вони прості у приготуванні й ідеально підходять для сніданку. Єдине, що вам знадобиться для приготування млинців особливого, це кругла формочка для печива. Решта інгредієнтів точно є у вас на кухні.

Рецепт японських панкейків

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Особливий сніданок / Фото all recipes

Інгредієнти:

2 яйця;

3/4 склянки молока;

1/4 склянки цукрової пудри;

½ чайної ложки ванільного екстракту;

½ чайної ложки солі;

½ склянки борошна;

½ чайної ложки розпушувача;

½ чайної ложки харчової соди;

олія для смаження;

вершкове масло для подачі.

Приготування: