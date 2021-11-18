Японські млинці – це чудова ідея для смачного сніданку та навіть просто десерту. Страва підкорить смак як дітей, так і дорослих.

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Японські панкейки – це товсті та ідеально круглі млинці, обсмажені на сковороді. Вони прості у приготуванні й ідеально підходять для сніданку. Єдине, що вам знадобиться для приготування млинців особливого, це кругла формочка для печива. Решта інгредієнтів точно є у вас на кухні.

Рецепт японських панкейків

Час: 40 хвилин
Порцій: 4

Особливий сніданок / Фото all recipes

Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • 3/4 склянки молока;
  • 1/4 склянки цукрової пудри;
  • ½ чайної ложки ванільного екстракту;
  • ½ чайної ложки солі;
  • ½ склянки борошна;
  • ½ чайної ложки розпушувача;
  • ½ чайної ложки харчової соди;
  • олія для смаження;
  • вершкове масло для подачі.

Приготування:

  1. У глибоку миску вибийте два яйця, молоко, цукор, ванілін і сіль. Перемішайте міксером на низькій швидкості протягом 1 – 2 хвилин. Додайте решту сухих інгредієнтів і знову перемішайте.
  2. Розігрійте сковороду на середньому вогні.
  3. Додайте трохи олії.
  4. Форму для печива всередині змастіть вершковим маслом і поставте на розігріту сковороду.
  5. Вилийте тісто до половини форми, накрийте кришкою і смажте 4 хвилини. Переверніть млинець (разом з формою), накрийте кришкою і смажте ще 4 хвилини.
  6. Дістаньте млинець зі сковороди. Повторіть дії для решти тіста для млинців. Поки досмажуєте всі млинці, накрийте готові фольгою або поставте їх у теплу духовку.
  7. Покладіть панкейки один на одного. Подавайте зі шматочком розтопленого масла, дрібкою збитих вершків і фруктів.