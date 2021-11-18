Путешествие по миру за завтрачным столом: готовим знаменитые японские блины

Завтрак должен снабдить нас энергией на целый день. Панкейки – хорошее, простое и вкусное решение. Готовить их можно разными способами, а варианты начинки гарантируют разнообразие. Давайте попробуем на несколько минут перенестись в другое полушарие и приготовить знаменитые японские панкейки.

Японские блины – это отличная идея для вкусного завтрака и даже просто десерта. Блюдо покорит вкус как детей, так и взрослых.

Актуально Легко, быстро и со вкусом: топ-3 необычных блюда из курицы, которые покорят всю семью

Японские панкейки – это толстые и идеально круглые блины, обжаренные на сковороде. Они просты в приготовлении и идеально подходят для завтрака. Единственное, что вам понадобится для приготовления блинов особенного, это круглая формочка для печенья. Остальные ингредиенты точно есть у вас на кухне.

Рецепт японских панкейков

Час: 40 минут

Порций: 4

Особенный завтрак / Фото all recipes

Ингредиенты:

2 яйца;

3/4 стакана молока;

1/4 стакана сахарной пудры;

½ чайной ложки ванильного экстракта;

½ чайной ложки соли; ½ стакана муки;

½ чайной ложки разрыхлителя;

½ чайной ложки пищевой соды;

масло для жарки;

сливочное масло для подачи.

Приготовление: