Путешествие по миру за завтрачным столом: готовим знаменитые японские блины

18 ноября 2021 , 22:59
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Завтрак должен снабдить нас энергией на целый день. Панкейки – хорошее, простое и вкусное решение. Готовить их можно разными способами, а варианты начинки гарантируют разнообразие. Давайте попробуем на несколько минут перенестись в другое полушарие и приготовить знаменитые японские панкейки.

Японские блины – это отличная идея для вкусного завтрака и даже просто десерта. Блюдо покорит вкус как детей, так и взрослых.

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Японские панкейки – это толстые и идеально круглые блины, обжаренные на сковороде. Они просты в приготовлении и идеально подходят для завтрака. Единственное, что вам понадобится для приготовления блинов особенного, это круглая формочка для печенья. Остальные ингредиенты точно есть у вас на кухне.

Рецепт японских панкейков

Час: 40 минут
Порций: 4

Особенный завтрак / Фото all recipes

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 3/4 стакана молока;
  • 1/4 стакана сахарной пудры;
  • ½ чайной ложки ванильного экстракта;
  • ½ чайной ложки соли; ½ стакана муки;
  • ½ чайной ложки разрыхлителя;
  • ½ чайной ложки пищевой соды;
  • масло для жарки;
  • сливочное масло для подачи.

Приготовление:

  1. В глубокую миску выбейте два яйца, молоко, сахар, ванилин и соль. Перемешайте миксером на низкой скорости в течение 1 – 2 минут.
  2. Добавьте оставшиеся сухие ингредиенты и снова перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте немного растительного масла.
  4. Форму для печенья смазайте внутри сливочным маслом и поставьте на разогретую сковороду. Вылейте тесто до половины формы, накройте крышкой и жарьте 4 минуты.
  5. Переверните блинчик (вместе с формой), накройте крышкой и жарьте еще 4 минуты. Достаньте блинчик из сковороды.
  6. Повторите действия для остального теста для блинов.
  7. Пока жарите все блины, накройте готовые фольгой или поставьте их в теплую духовку.
  8. Положите панкейки друг на друга. Подавайте с кусочком растопленного масла, щепоткой взбитых сливок и фруктов.

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська