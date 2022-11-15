Ароматные, румяные пончики с чесноком и зеленью станут настоящим хитом на обеденном столе. Рецепт довольно простой, подойдет даже для начинающего.
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Пышки с чесноком можно готовить как из свежих дрожжей, так и из сухих. Результат будет одинаково вкусным и рыхлым.
Рецепт пончиков с чесноком
- Время: 2 часа
- Порции: 6
Приготовление:
- Для опары смешиваем воду и молоко, немного подогреваем, но очень важно, чтобы температура была не выше 38 градусов. Добавляем сахар, дрожжи и часть муки, перемешиваем. Даем подойти 20 минут, предварительно накрыв полотенцем. Тесто должно подходить в теплом месте.
- Далее добавляем в опару яйцо и остальную пшеничную муку. Вымешиваем тесто и даем ему подойти (опять в теплом месте).
- Вмешиваем в тесто масло, разделяем его на кусочки примерно по 60 граммов. Формируем из них шарики и перекладываем в смазанную растительным маслом форму. Снова оставьте тесто подойти в теплом месте на 30 – 40 минут.
- Яичный желток разбавляем водой, добавляем щепотку сахара и хорошо смазываем подошедшие верх пончика.
- Выпекаем 25 – 30 минут при температуре 185 градусов до румяности.
- Сразу горячими смазываем пончики нарезанной зеленой с чесноком, маслом, щепоткой соли и ложкой воды.
- Охлаждаем их и подаем на стол.
Приятного тебе аппетита!