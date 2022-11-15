Духмяні, рум'яні пампушки з часником і зеленню стануть справжнім хітом на обідньому столі. Рецепт доволі простий, підійде навіть для початківця.

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Пампушки з часником можна готувати як зі свіжих дріжджів, так і з сухих. Результат буде однаково смачним та пухким.

Рецепт пампушків з часником

  • Час: 2 години
  • Порції: 6

Приготування:

  • Для опари змішуємо воду і молоко, трохи підігріваємо, але дуже важливо, щоб температура була не вище 38 градусів. Додаємо цукор, дріжджі і частину борошна, перемішуємо. Даємо підійти 20 хвилин, попередньо накривши рушником. Тісто має підходити в теплому місці.
  • Далі додаємо до опари яйце та решту пшеничного борошна. Вимішуємо тісто і даємо йому підійти (знову в теплому місці).
  • Вмішуємо до тіста олію, розділяємо його на шматочки приблизно по 60 грамів. Формуємо з них кульки і перекладаємо в змащену олією форму. Знову залишіть тісто підійти у теплому місці на 30 – 40 хвилин.
  • Яєчний жовток розбавляємо водою, додаємо дрібку цукру і добре змащуємо верх пампушки, що підійшли.
  • Випікаємо 25 – 30 хвилин при температурі 185 градусів до рум'яності.
  • Одразу гарячими змащуємо пампушки нарізаною зеленою з часником, олією, дрібкою солі і ложкою води.
  • Охолоджуємо їх та подаємо до столу.

Смачного!