Украинские пончики с чесноком: без них не будет борща

Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом настоящих пончиков с чесноком. Они станут отличным дополнением к борщу.

Ароматные, румяные пончики с чесноком и зеленью станут настоящим хитом на обеденном столе. Рецепт довольно простой, подойдет даже для начинающего.

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Пышки с чесноком можно готовить как из свежих дрожжей, так и из сухих. Результат будет одинаково вкусным и рыхлым.

Рецепт пончиков с чесноком

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6

– 150 граммов молока;– 150 граммов воды;– 24 грамма свежих дрожжей, или 8 граммов сухих;– 70 граммов сахара;– 100 граммов пшеничной муки.– 1 куриное яйцо;– 400 – 430 граммов пшеничной муки;– 5 граммов соли;– 40 граммов масла;– свежая зелень;– чеснок;– 1 яичный желток для смазки.

Приготовление:

Для опары смешиваем воду и молоко, немного подогреваем, но очень важно, чтобы температура была не выше 38 градусов. Добавляем сахар, дрожжи и часть муки, перемешиваем. Даем подойти 20 минут, предварительно накрыв полотенцем. Тесто должно подходить в теплом месте.

Далее добавляем в опару яйцо и остальную пшеничную муку. Вымешиваем тесто и даем ему подойти (опять в теплом месте).

Вмешиваем в тесто масло, разделяем его на кусочки примерно по 60 граммов. Формируем из них шарики и перекладываем в смазанную растительным маслом форму. Снова оставьте тесто подойти в теплом месте на 30 – 40 минут.

Яичный желток разбавляем водой, добавляем щепотку сахара и хорошо смазываем подошедшие верх пончика.

Выпекаем 25 – 30 минут при температуре 185 градусов до румяности.

Сразу горячими смазываем пончики нарезанной зеленой с чесноком, маслом, щепоткой соли и ложкой воды.

Охлаждаем их и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!