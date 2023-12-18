Готовимся к Рождеству: рецепт пухленьких пончиков к праздничному столу

Символом Рождества для многих являются пышки. Эта пухлая и вкусная выпечка может стать украшением любого стола.

Начинку можно использовать по вашему вкусу. Если вы возьмете варенье, то берите очень густое, или добавьте к нему немного крахмала с сухарями, ведь под действием температуры именно крахмал не даст варенью растекаться.

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Рецепт пончиков на Рождество

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 12

– 350 миллилитров молока;– 50 граммов дрожжей;– 2 яйца;– 4 желтка;– 100 граммов масла;– 1 столовая ложка масла;– ванилин;– 2 столовые ложки спирта;– 700 граммов муки;– 6 столовых ложек сахара;– 1 столовая ложка сметаны.

Приготовление:

В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 4 столовые ложки муки. Перемешайте и на 15 минут поставьте в теплое место. Яйца хорошо взбейте с оставшимся сахаром, добавьте масло, сметану и вылейте в опару. Также добавьте спирт, ванилин и половину муки, хорошо перемешайте. Добавьте растопленное масло и оставшуюся муку. Замесите тесто. Оно должно быть липким и тянуться за рукой. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место до увеличения вдвое. После этого начните формировать пончики. Начинку используйте по своему вкусу. Выкладывайте их на полотенце и давайте еще 20 минут, чтобы подросли. Жарьте пончики на среднем огне. Перед подачей на стол хорошо обсыпьте сахарной пудрой.