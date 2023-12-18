Начинку можно использовать по вашему вкусу. Если вы возьмете варенье, то берите очень густое, или добавьте к нему немного крахмала с сухарями, ведь под действием температуры именно крахмал не даст варенью растекаться.
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Рецепт пончиков на Рождество
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 12
Приготовление:
- В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 4 столовые ложки муки. Перемешайте и на 15 минут поставьте в теплое место.
- Яйца хорошо взбейте с оставшимся сахаром, добавьте масло, сметану и вылейте в опару. Также добавьте спирт, ванилин и половину муки, хорошо перемешайте.
- Добавьте растопленное масло и оставшуюся муку. Замесите тесто. Оно должно быть липким и тянуться за рукой.
- Накройте полотенцем и поставьте в теплое место до увеличения вдвое. После этого начните формировать пончики. Начинку используйте по своему вкусу. Выкладывайте их на полотенце и давайте еще 20 минут, чтобы подросли.
- Жарьте пончики на среднем огне. Перед подачей на стол хорошо обсыпьте сахарной пудрой.