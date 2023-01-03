Идеальные к борщу: рецепты популярных пончиков с чесноком

С чем вы обычно подаете борщ? Мы всегда выбираем пончики с чесноком.

Существует много различных рецептов теста на пончики с чесноком, но чтобы облегчить вам задачу с поиском, 24 канал выбрал два проверенных.

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Выбирайте по выбору: из сухих дрожжей или из свежих, готовьте и вкусного!

Рецепт пончиков с чесноком на свежих дрожжах.

– 150 граммов молока;– 150 граммов воды;– 24 грамма свежих дрожжей;– 70 граммов сахара;– 100 граммов пшеничной муки.– 1 куриное яйцо;– 400 – 430 граммов пшеничной муки;– 5 граммов соли;– 40 граммов масла;– свежая зелень;– чеснок;– 1 яичный желток для смазки.

Приготовление:

Для опары смешиваем воду и молоко, немного подогреваем, но очень важно, чтобы температура была не выше 38 градусов. Добавляем сахар, дрожжи и часть муки, перемешиваем. Даем подойти 20 минут, предварительно накрыв полотенцем. Тесто должно подходить в теплом месте.

Далее добавляем в опару яйцо и остальную пшеничную муку. Вымешиваем тесто и даем ему подойти (опять в теплом месте).

Вмешиваем в тесто масло, разделяем его на кусочки примерно по 60 граммов. Формируем из них шарики и перекладываем в смазанную растительным маслом форму. Снова оставьте тесто подойти в теплом месте на 30 – 40 минут.

Яичный желток разбавляем водой, добавляем щепотку сахара и хорошо смазываем подошедшие верх пончика.

Выпекаем 25 – 30 минут при температуре 185 градусов до румяности.

Сразу горячими смазываем пончики нарезанной зеленой с чесноком, маслом, щепоткой соли и ложкой воды.

Охлаждаем их и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!

Пышки с чесноком на сухих дрожжах

– 400 – 450 граммов пшеничной муки;– 250 миллилитров молока;– 100 граммов мягкого сливочного масла 82%;– 10 граммов сухих дрожжей;– 1 столовая ложка сахара;– 2 – 3 зубчика чеснока;– укроп;– 2 столовые ложки подсолнечного масла;– 1 столовая ложка уксуса;– соль и перец.– половина чайной ложки соли.

Приготовление:

Тщательно просеиваем муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.

В миске с мукой добавляем сухие дрожжи, соль, сахар. Вливаем теплое молоко, размягченное сливочное масло. Замешиваем эластичное тесто, накрываем пищевой плёнкой и оставляем подниматься в теплом месте 40 минут. Формируем из теста шарики (12 пончиков) и выкладываем их на противень. Вес одного шарика должен быть 70 граммов.

Противень смазываем сливочным маслом, присыпаем мукой. Накрываем противень с пышками пищевой пленкой, чтобы тесто не обветрилось. Даем тесту постоять 30 минут при комнатной температуре.

Разогреваем духовку до 180 градусов, выпекаем в течение 25 минут до готовности.

Тщательно моем укроп, измельчите ножом. Очищаем чеснок от кожуры, выжимаем сок.

В миске смешиваем сок чеснока с размельченным укропом, добавляем масло, соль, перец, перемешиваем. При подаче поливаем соусом готовые пышки.

Приятного тебе аппетита!