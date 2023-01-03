Существует много различных рецептов теста на пончики с чесноком, но чтобы облегчить вам задачу с поиском, 24 канал выбрал два проверенных.
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Выбирайте по выбору: из сухих дрожжей или из свежих, готовьте и вкусного!
Рецепт пончиков с чесноком на свежих дрожжах.
Приготовление:
- Для опары смешиваем воду и молоко, немного подогреваем, но очень важно, чтобы температура была не выше 38 градусов. Добавляем сахар, дрожжи и часть муки, перемешиваем. Даем подойти 20 минут, предварительно накрыв полотенцем. Тесто должно подходить в теплом месте.
- Далее добавляем в опару яйцо и остальную пшеничную муку. Вымешиваем тесто и даем ему подойти (опять в теплом месте).
- Вмешиваем в тесто масло, разделяем его на кусочки примерно по 60 граммов. Формируем из них шарики и перекладываем в смазанную растительным маслом форму. Снова оставьте тесто подойти в теплом месте на 30 – 40 минут.
- Яичный желток разбавляем водой, добавляем щепотку сахара и хорошо смазываем подошедшие верх пончика.
- Выпекаем 25 – 30 минут при температуре 185 градусов до румяности.
- Сразу горячими смазываем пончики нарезанной зеленой с чесноком, маслом, щепоткой соли и ложкой воды.
- Охлаждаем их и подаем на стол.
Приятного тебе аппетита!
Пышки с чесноком на сухих дрожжах
Приготовление:
- Тщательно просеиваем муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- В миске с мукой добавляем сухие дрожжи, соль, сахар. Вливаем теплое молоко, размягченное сливочное масло. Замешиваем эластичное тесто, накрываем пищевой плёнкой и оставляем подниматься в теплом месте 40 минут. Формируем из теста шарики (12 пончиков) и выкладываем их на противень. Вес одного шарика должен быть 70 граммов.
- Противень смазываем сливочным маслом, присыпаем мукой. Накрываем противень с пышками пищевой пленкой, чтобы тесто не обветрилось. Даем тесту постоять 30 минут при комнатной температуре.
- Разогреваем духовку до 180 градусов, выпекаем в течение 25 минут до готовности.
- Тщательно моем укроп, измельчите ножом. Очищаем чеснок от кожуры, выжимаем сок.
- В миске смешиваем сок чеснока с размельченным укропом, добавляем масло, соль, перец, перемешиваем. При подаче поливаем соусом готовые пышки.
Приятного тебе аппетита!