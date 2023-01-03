Існує багато різних рецептів тіста на пампушки з часником, але щоб полегшити вам завдання з пошуком, 24 канал обрав два перевірених.
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Обирайте на вибір: з сухих дріжджів чи зі свіжих, готуйте і смачного!
Рецепт пампушків з часником на свіжих дріжджах
Приготування:
- Для опари змішуємо воду і молоко, трохи підігріваємо, але дуже важливо, щоб температура була не вище 38 градусів. Додаємо цукор, дріжджі і частину борошна, перемішуємо. Даємо підійти 20 хвилин, попередньо накривши рушником. Тісто має підходити в теплому місці.
- Далі додаємо до опари яйце та решту пшеничного борошна. Вимішуємо тісто і даємо йому підійти (знову в теплому місці).
- Вмішуємо до тіста олію, розділяємо його на шматочки приблизно по 60 грамів. Формуємо з них кульки і перекладаємо в змащену олією форму. Знову залишіть тісто підійти у теплому місці на 30 – 40 хвилин.
- Яєчний жовток розбавляємо водою, додаємо дрібку цукру і добре змащуємо верх пампушки, що підійшли.
- Випікаємо 25 – 30 хвилин при температурі 185 градусів до рум'яності.
- Одразу гарячими змащуємо пампушки нарізаною зеленою з часником, олією, дрібкою солі і ложкою води.
- Охолоджуємо їх та подаємо до столу.
Смачного!
Пампушки з часником на сухих дріжджах
Приготування:
- Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з борошном, додаємо сухі дріжджі, сіль, цукор. Вливаємо тепле молоко, розм'якшене вершкове масло. Замішуємо еластичне тісто, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо підійматися в теплому місці 40 хвилин. Формуємо з тіста кульки (12 пампушок) та викладаємо їх на деко. Вага одної кульки повинна бути 70 грамів.
- Деко змащуємо вершковим маслом, присипаємо борошном. Накриваємо деко з пампушками харчовою плівкою, щоб тісто не обвітрилося. Даємо тісту постояти 30 хвилин при кімнатній температурі.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів, випікаємо протягом 25 хвилин до готовності.
- Ретельно миємо кріп, подрібніть ножем. Очищуємо часник від шкірки, вичавлюємо сік.
- У мисці змішуємо сік часнику з подрібненим кропом, додаємо олію, сіль, перець, перемішуємо. При подачі поливаємо соусом готові пампухи.
Смачного!