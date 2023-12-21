Пухлые и ароматные: какие пышки сделать на Рождество, чтобы понравилось всем
21 декабря 2023, 16:40Читати новину українською
Источник:Cookorama
Украинское Рождество трудно представить без пышек. Советуем приготовить их с розовым вареньем – это очень вкусно.
Воспользуйтесь этим традиционным галицким рецептом. С ним пончики выйдут пышными и ароматными.
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Рецепт пышных пампухов к Рождеству
- Время: 2 часа
- Порций: 10
– 1 яйцо;
– 2 желтка;
– 100 граммов сливочного масла;
– 50 граммов свежих дрожжей;
– 3 столовые ложки сахара;
– половина чайной ложки соли;
– 200 миллилитров жирного молока;
– 450 граммов пшеничной муки;
– 10 миллилитров спирта;
– 300 миллилитров масла без запаха;
– 150 граммов розового варенья.
Приготовление:
- Дрожжи разотрите с сахаром, 50 миллилитрами теплого молока и 1 столовой ложкой муки. Поставьте в теплое место на 15 минут.
- После этого добавьте остальное теплое молоко, растопленное и немного охлажденное масло, соль, спирт, желтки и яйцо. Порциями вмешайте муку, чтобы получилось мягкое тесто. Оно должно быть очень мягким и слегка липким, поэтому количество муки регулируйте по ощущениям. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 45 минут.
- Отрывайте от теста небольшие кусочки и начиняйте их розовым вареньем. Хорошо защипывайте, придавайте форму шара, крутя тесто между ладонями, после чего поставьте в теплое место на 25 минут.
- Жарьте пышки в хорошо разогретом масле на маленьком огне. Пышки должны в ней свободно плавать. Опускайте их в горячее масло верхней стороной вниз и сразу закрывайте крышку.
- Когда пончики зарумянятся с одной стороны, переверните их на другую, но крышкой уже не накрывайте. Готовые пышки выкладывайте на бумажное кухонное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Обсыпьте сахарной пудрой и подавайте на стол.