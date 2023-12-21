Скористайтеся цим традиційним галицьким рецептом. З ним пампухи вдадуться пухкими та духмяними.

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Рецепт пухких пампухів на Різдво

  • Час: 2 години
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Дріжджі розітріть з цукром, 50 мілілітрами теплого молока та 1 столовою ложкою борошна. Поставте у тепле місце на 15 хвилин.
  2. Після цього додайте решту теплого молока, розтоплене та трохи охолоджене масло, сіль, спирт, жовтки та яйце. Порціями вмішайте борошно, щоб вийшло м'яке тісто. Воно має вийти дуже м'яким і злегка липким, тому кількість борошна регулюйте за відчуттями. Накрийте рушником і поставте в тепле місце на 45 хвилин.
  3. Відривайте від тіста невеликі шматочки та начиняйте їх трояндовим варенням. Гарно защипуйте, надавайте форму кулі, крутячи тісто між долонями, після чого поставте в тепле місце на 25 хвилин.
  4. Смажте пампухи в добре розігрітій олії на маленькому вогні. Пампухи повинні в ній вільно плавати. Опускайте їх в гарячу олію верхньою стороною вниз і відразу закривайте кришку.
  5. Коли пампухи зарум'яняться з одного боку, переверніть їх на інший, але кришкою вже не накривайте. Спечені пампухи викладайте на паперовий кухонний рушник, щоб він ввібрав зайву олію. Обсипте цукровою пудрою та подавайте до столу.