Пухлые булочки для бургеров с кунжутом по рецепту Владимира Троцкого
Еще с кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Троцкий запомнился зрителям проекта своими ароматными, пухлыми булочками, которые он выпекал на конкурсах. А сегодня у нас есть возможность испечь их дома!
Источник:инстаграм Владимира Троцкого
Булочки по рецепту Владимира Троцкого можно смаковать с теплым молоком, какао или готовить из них бургеры. Что выбрать, решать только вам!
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Рецепт приготовления булочек на бургеры
- В глубокой миске смешайте дрожжи, сахар и соль – перетрите их руками.
- Молоко подогрейте до комнатной температуры и вылейте в дрожжи. Оставьте опару на 7 – 10 минут.
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- Высыпьте 1/3 часть муки в опару, перемешайте и оставьте на 10 минут.
- Добавьте в тесто одно яйцо и перемешайте. Высыпьте в тесто оставшуюся муку и замесите.
- По краю миски вылейте растительное масло и продолжайте замешивать эластичное тесто.
- Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте подрасти на 20 – 25 минут. Еще раз перемешиваем и оставляем еще на 10 минут.
- Разделяем тесто на кусочки, формируем из них шарики и выкладываем их на противень.
- Смажьте шарики из теста яйцом и посыпьте кунжутом.
- Дайте им подойти в теплом месте 30 минут и отправляйте в духовку выпекаться при температуре 185 градусов. Приятного аппетита!
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