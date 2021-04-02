Еще с кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Троцкий запомнился зрителям проекта своими ароматными, пухлыми булочками, которые он выпекал на конкурсах. А сегодня у нас есть возможность испечь их дома!

Булочки по рецепту Владимира Троцкого можно смаковать с теплым молоком, какао или готовить из них бургеры. Что выбрать, решать только вам!

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Рецепт приготовления булочек на бургеры

Ингредиенты:

– 250 мл молока

– 50 г сахара,

– 20 г дрожжей;

– 2 яйца;

– 10 г соли;

– 350 – 400 г муки;

– 10 мл растительного масла.