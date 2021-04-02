Ще з кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Троцький запам'ятався глядачам проєкту своїми ароматними, пухкими булочками, котрі він пік на конкурсах. А сьогодні у нас є можливість спекти їх вдома!

Булочки за рецептом Володимира Троцького можна смакувати з теплим молоком, какао або готувати з них бургери. Що обрати, вирішувати тільки вам!

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Рецепт приготування булочок на бургери

Інгредієнти:

– 250 мл молока;

– 50 г цукру;

– 20 г дріжджів;

– 2 яйця;

– 10 г солі;

– 350 – 400 г борошна;

– 10 мл рослинної олії.