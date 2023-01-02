Будут смаковать, как у бабушки: рецепт пышных и нежных пампухов, тающих во рту

2 января 2023, 17:50
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Источник:

haps

Пампухи – главный десерт рождественского стола. У каждого есть свои секреты приготовления этого лакомства, которого с нетерпением ожидают как взрослые, так и дети.

Нежные и рыхлые пончики – это особый вкус, которым каждый из нас увлекается еще с детства. Они являются символом праздника и семейного уюта, а остановить себя, чтобы не взять со стола еще один пончик почти невозможно.

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Рецепт нежных пампухов

Время: 3 часа

Порций: 8

Незабываемый вкус праздника / Фото Slodki Blog

Ингредиенты:

  • 1 килограмм муки;
  • 0,5 литра теплого молока;
  • 50 грамм свежих дрожжей;
  • 8 столовых ложек сахара;
  • 1 яйцо;
  • 6 желтков;
  • пачка ванильного сахара;
  • щепотка соли;
  • 100 грамм растопленного сливочного масла;
  • немного водки или рома.

Приготовление:

  1. В большую миску наливаем теплое молоко. Добавляем измельченные дрожжи и сахар, хорошо перемешиваем, накрываем тканью и оставляем в теплом месте на 20 – 25 минут.
  2. Добавляем просеянную муку, соль и ванильный сахар. После этого добавляем взбитое яйцо, желтки и немного алкоголя, чтобы пампухи не впитывали масло во время жарки. Замешиваем тесто.
  3. В процессе замешивания постепенно вливаем растопленное масло. Когда тесто начнет отлипать от рук, слегка присыпаем его мукой, накрываем миску полотенцем и оставляем в теплом месте на 1,5 часа. Тесто должно увеличиться вдвое.
  4. Посыпаем стол мукой, выкладываем тесто и аккуратно раскатываем. Затем отрываем небольшие кусочки, внутрь накладываем начинку, формируем шар и слегка его приплющиваем.
  5. Готовые пончики накрываем салфеткой, чтобы они еще поднялись.
  6. Разогреваем масло в широкой сковороде и жарим до аппетитного светло-коричневого цвета. Готовые пончики выкладываем на бумажные полотенца, а затем перекладываем на тарелку и посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська