Ніжні та пухкі пампухи – це особливий смак, яким кожен з нас захоплюється ще з дитинства. Вони є символом свята та родинного затишку, а зупинити себе, аби не взяти зі столу ще один смаколик майже неможливо.

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Рецепт ніжних пампухів

Час: 3 години

Порцій: 8

Незабутній смак свята / Фото Slodki Blog

Інгредієнти:

  • 1 кілограм борошна;
  • 0,5 літра теплого молока;
  • 50 грамів свіжих дріжджів;
  • 8 столових ложок цукру;
  • 1 яйце;
  • 6 жовтків;
  • пачка ванільного цукру;
  • дрібка солі;
  • 100 грамів розтопленого вершкового масла;
  • трішки горілки або рому.

Приготування:

  1. У велику миску наливаємо тепле молоко. Додаємо подрібнені дріжджі і цукор, добре перемішуємо, накриваємо тканиною та залишаємо у теплому місці на 20 – 25 хвилин.
  2. Додаємо просіяне борошно, сіль та ванільний цукор. Після цього додаємо збите яйце, жовтки та трішки алкоголю, щоб пампухи не вбирали олію під час смаження. Замішуємо тісто.
  3. У процесі замішування поступово вливаємо розтоплене масло. Коли тісто почне відлипати від рук, злегка присипаємо його борошном, накриваємо миску рушником та знову залишаємо у теплому місці на 1,5 години. Тісто має збільшитися вдвічі.
  4. Посипаємо стіл борошном, викладаємо тісто і акуратно розкачуємо. Потім відриваємо невеликі шматочки, в середину накладаємо начинку, формуємо кулю і злегка її приплющуємо.
  5. Готові пампухи накриваємо серветкою, щоб вони ще піднялися.
  6. Розігріваємо олію у широкій сковорідці та смажимо їх до апетитного світло-коричневого кольору. Готові пампухи викладаємо на паперові рушники, а потім перекладаємо на тарілку та посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!