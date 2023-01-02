Ніжні та пухкі пампухи – це особливий смак, яким кожен з нас захоплюється ще з дитинства. Вони є символом свята та родинного затишку, а зупинити себе, аби не взяти зі столу ще один смаколик майже неможливо.

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Рецепт ніжних пампухів

Час: 3 години

Порцій: 8

Незабутній смак свята / Фото Slodki Blog

Інгредієнти:

1 кілограм борошна;

0,5 літра теплого молока;

50 грамів свіжих дріжджів;

8 столових ложок цукру;

1 яйце;

6 жовтків;

пачка ванільного цукру;

дрібка солі;

100 грамів розтопленого вершкового масла;

трішки горілки або рому.

Приготування:

У велику миску наливаємо тепле молоко. Додаємо подрібнені дріжджі і цукор, добре перемішуємо, накриваємо тканиною та залишаємо у теплому місці на 20 – 25 хвилин. Додаємо просіяне борошно, сіль та ванільний цукор. Після цього додаємо збите яйце, жовтки та трішки алкоголю, щоб пампухи не вбирали олію під час смаження. Замішуємо тісто. У процесі замішування поступово вливаємо розтоплене масло. Коли тісто почне відлипати від рук, злегка присипаємо його борошном, накриваємо миску рушником та знову залишаємо у теплому місці на 1,5 години. Тісто має збільшитися вдвічі. Посипаємо стіл борошном, викладаємо тісто і акуратно розкачуємо. Потім відриваємо невеликі шматочки, в середину накладаємо начинку, формуємо кулю і злегка її приплющуємо. Готові пампухи накриваємо серветкою, щоб вони ще піднялися. Розігріваємо олію у широкій сковорідці та смажимо їх до апетитного світло-коричневого кольору. Готові пампухи викладаємо на паперові рушники, а потім перекладаємо на тарілку та посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!