Не надо ждать праздников: рецепт пышных пончиков, не впитывающих масло
5 января 2023, 19:56Читати новину українською
Источник:Філіжанка кави
Пампухи – одно из главных наслаждений зимних праздников. Впрочем, не обязательно ждать определенной даты, чтобы насладиться пышным обжаренным тестом, покрытым глазурью или шоколадом.
Пончики – это отличная альтернатива праздничным пампухам на каждый день, которые одинаково нравятся как взрослым, так и детям. Их можно полить любимыми сладкими добавками, или просто посыпать сахарной пудрой. Особенность рецепта в том, что они не будут впитывать масло, что точно оценит каждая хозяйка.
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Рецепт пышных пончиков
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Настоящее наслаждение на каждый день / Фото Секреты кулинарии
Ингредиенты:
- теплое молоко – 200 миллилитров;
- теплая вода – 100 миллилитров;
- сухие дрожжи – 11 грамм;
- сахар – 1 столовая ложка;
- яйцо – 1 штука;
- сливочное масло – 1 чайная ложка;
- соль – 1 чайная ложка;
- мука – 4 – 4,5 стакана.
Приготовление:
- В воде растворим дрожжи и сахар и оставляем на 10 минут, пока не появится пена.
- Добавляем теплое молоко и муку, вымешиваем тесто. В процессе добавляем размягченное сливочное масло. Накрываем тесто и оставляем на 1 час в теплом месте.
- Тесто вымешиваем, делим на порционные кусочки, снова накрываем и оставляем на 10 минут.
- Из кусочков формируем пончики с дыркой посередине.
- Обжариваем пончики на растительном масле до румяности.
- Перед подачей покрываем их пудрой, глазурью или шоколадом.
Приятного аппетита!