Пончики – це чудова альтернатива святковим пампухам на щодень, які однаково смакують як дорослим, так і дітям. Їх можна полити улюбленими солодкими додатками, або ж просто посипати цукровою пудрою. Особливість рецепта в тому, що вони не вбиратимуть олію, що точно оцінить кожна господиня.
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Рецепт пухких пончиків
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Справжня насолода на щодень / Фото Секрети кулінарії
Інгредієнти:
- тепле молоко – 200 мілілітрів;
- тепла вода – 100 мілілітрів;
- сухі дріжджі – 11 грамів;
- цукор – 1 столова ложка;
- яйце – 1 штука;
- вершкове масло – 1 чайна ложка;
- сіль – 1 чайна ложка;
- борошно – 4 – 4,5 склянки.
Приготування:
- У воді розчиняємо дріжджі та цукор та залишаємо на 10 хвилин, поки не з'явиться піна.
- Додаємо тепле молоко та борошно, вимішуємо тісто. В процесі додаємо розм'якшене вершкове масло. Накриваємо тісто та залишаємо його на 1 годину у теплому місці.
- Тісто вимішуємо, ділимо на порційні шматочки, ще раз накриваємо та залишаємо на 10 хвилин.
- Зі шматочків формуємо пончики з діркою посередині.
- Обсмажуємо пончики на олії до рум'яності.
- Перед подачею покриваємо їх пудрою, глазур'ю або шоколадом.
Смачного!