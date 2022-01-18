Пышный маковый рулет: семейный рецепт известного кондитера

18 января 2022 , 17:17
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Источник:

ютуб Лизы Глинской

Маковый рулет – желанное блюдо на любом праздничном застолье. Он изумительно хорош и с кофе, и с чаем. Можно подавать рулет и с взваром – так тоже очень вкусно!

Рецепт макового рулета

  • Время: 4 – 6 часов
  • Порции: 800 – 900 граммов

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Маковый рулет / Фото Лизы Глинской

Ингредиенты для опары:
– 150 миллилитров молока;
– 4 грамма сухих дрожжей;
– 80 граммов муки;
– 10 граммов сахара.

Приготовление:

  1. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.

  2. Добавьте сухие дрожжи, сахар и перемешайте.

  3. Оставьте на 15 минут.

  4. Влейте теплое молоко и перемешайте.

  5. Накройте опару пищевой пленкой и оставьте в теплом месте, без сквозняков, на 25 – 30 минут.

Ингредиенты для начинки:
– 200 граммов мака;
– 150 граммов сахара.

Приготовление:

  1. Залейте мак кипятком и оставьте на 30 – 40 минут.

  2. Слейте воду, выложите мак на бумажное полотенце и просушите 15 минут.

  3. Измельчите мак с помощью мясорубки или блендера. Соедините с сахаром.

Ингредиенты для теста:
– опара;
– 50 граммов яйца;
– 30 граммов сахара;
– 50 граммов сливочного масла;
– 3 грамма соли;
– 250 граммов муки;
– ванильный сахар.

Приготовление:

  1. Соедините опару с яйцом, сахаром и ванильным сахаром.

  2. Добавьте муку, соль и размягченное сливочное масло.

  3. Замесите тесто, переложите в миску и, накрыв пищевой пленкой, оставьте на 1,5 – 2 часа в теплом месте.

Ингредиенты для глазури:
– 10 граммов желтка;
– 10 граммов воды.

Приготовление:

  1. Смешайте желток с водой.

  2. Смажьте руки и столешницу маслом, выложите тесто и раскатайте прямоугольником (30 × 40 сантиметров).

  3. Выложите маковую начинку на тесто (отступая от краев на несколько сантиметров).

  4. Сверните тесто в рулет, защипните края.

  5. Переложите рулет на противень, смажьте глазурью.

  6. Оставьте рулет на 60 минут в теплом месте, чтобы подошел.

  7. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда маковый рулет 35 – 40 минут выпекать в режиме "конвекция".

  8. Готовый рулет выньте из духовки и дайте ему полностью остыть.

  9. При желании перед подачей посыпьте рулет сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления макового рулета:

 

Автор: Богданна Рибак