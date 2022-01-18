Рецепт макового рулету

  • Час: 4 – 6 годин
  • Порції: 800 – 900 грамів

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Маковий рулет / Фото Лізи Глінської

Приготування:

  1. Ретельно просійте борошно крізь сито, щоб не було грудочок.
  1. Додайте сухі дріжджі, цукор і перемішайте.
  1. Залиште на 15 хвилин.
  1. Влийте тепле молоко й перемішайте.
  1. Накрийте опару харчовою плівкою й залиште в теплому місці, без протягів, на 25 – 30 хвилин.

Приготування:

  1. Залийте мак окропом і залиште на 30 – 40 хвилин.
  1. Злийте воду, викладіть усе на паперовий рушник і просушіть 15 хвилин.
  1. Подрібніть мак за допомогою м'ясорубки або блендера. З'єднайте з цукром.

Приготування:

  1. З'єднайте опару з яйцем, цукром та ванільним цукром.
  1. Додайте борошно, сіль та розм'якшене вершкове масло.
  1. Замісіть тісто. Перекладіть його до миски й, накривши харчовою плівкою, залишіть на 1,5 – 2 години в теплому місці.

Приготування:

  1. Змішайте жовток із водою.
  1. Змастіть руки та стільницю олією, викладіть тісто й розкачайте його прямокутником (30 × 40 сантиметрів).
  1. Викладіть макову начинку на тісто (відступивши від країв на кілька сантиметрів).
  1. Загорніть тісто в рулет, защипніть краї.
  1. Перекладіть рулет на деко, змастіть глазур'ю.
  1. Залиште рулет на 60 хвилин у теплому місці, щоб підріс.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте туди маковий рулет на 35 – 40 хвилин випікатися в режимі "конвекція".
  1. Готовий рулет вийміть із духовки й дайте йому повністю остигнути.
  1. За бажанням посипте рцлет перед подачею цукровою пудрою.

Смачного!

Відеорецепт приготування макового рулету: