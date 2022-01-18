Рецепт макового рулета
- Время: 4 – 6 часов
- Порции: 800 – 900 граммов
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Маковый рулет / Фото Лизы Глинской
Приготовление:
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Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
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Добавьте сухие дрожжи, сахар и перемешайте.
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Оставьте на 15 минут.
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Влейте теплое молоко и перемешайте.
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Накройте опару пищевой пленкой и оставьте в теплом месте, без сквозняков, на 25 – 30 минут.
Приготовление:
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Залейте мак кипятком и оставьте на 30 – 40 минут.
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Слейте воду, выложите мак на бумажное полотенце и просушите 15 минут.
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Измельчите мак с помощью мясорубки или блендера. Соедините с сахаром.
Приготовление:
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Соедините опару с яйцом, сахаром и ванильным сахаром.
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Добавьте муку, соль и размягченное сливочное масло.
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Замесите тесто, переложите в миску и, накрыв пищевой пленкой, оставьте на 1,5 – 2 часа в теплом месте.
Приготовление:
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Смешайте желток с водой.
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Смажьте руки и столешницу маслом, выложите тесто и раскатайте прямоугольником (30 × 40 сантиметров).
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Выложите маковую начинку на тесто (отступая от краев на несколько сантиметров).
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Сверните тесто в рулет, защипните края.
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Переложите рулет на противень, смажьте глазурью.
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Оставьте рулет на 60 минут в теплом месте, чтобы подошел.
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Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда маковый рулет 35 – 40 минут выпекать в режиме "конвекция".
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Готовый рулет выньте из духовки и дайте ему полностью остыть.
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При желании перед подачей посыпьте рулет сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления макового рулета: