Рецепт макового рулета

  • Время: 4 – 6 часов
  • Порции: 800 – 900 граммов

Читайте также Что приготовить из куриного фарша: оригинальные блюда, которые оценят даже гурманы


Маковый рулет / Фото Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.

  2. Добавьте сухие дрожжи, сахар и перемешайте.

  3. Оставьте на 15 минут.

  4. Влейте теплое молоко и перемешайте.

  5. Накройте опару пищевой пленкой и оставьте в теплом месте, без сквозняков, на 25 – 30 минут.

Приготовление:

  1. Залейте мак кипятком и оставьте на 30 – 40 минут.

  2. Слейте воду, выложите мак на бумажное полотенце и просушите 15 минут.

  3. Измельчите мак с помощью мясорубки или блендера. Соедините с сахаром.

Приготовление:

  1. Соедините опару с яйцом, сахаром и ванильным сахаром.

  2. Добавьте муку, соль и размягченное сливочное масло.

  3. Замесите тесто, переложите в миску и, накрыв пищевой пленкой, оставьте на 1,5 – 2 часа в теплом месте.

Приготовление:

  1. Смешайте желток с водой.

  2. Смажьте руки и столешницу маслом, выложите тесто и раскатайте прямоугольником (30 × 40 сантиметров).

  3. Выложите маковую начинку на тесто (отступая от краев на несколько сантиметров).

  4. Сверните тесто в рулет, защипните края.

  5. Переложите рулет на противень, смажьте глазурью.

  6. Оставьте рулет на 60 минут в теплом месте, чтобы подошел.

  7. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда маковый рулет 35 – 40 минут выпекать в режиме "конвекция".

  8. Готовый рулет выньте из духовки и дайте ему полностью остыть.

  9. При желании перед подачей посыпьте рулет сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления макового рулета: