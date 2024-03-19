Работать в королевском доме и готовить еду для первых лиц всех стран мира – мечта каждого повара. Монарх, который сейчас отдыхает от публичных королевских обязанностей и пока продолжает лечение, объявил о вакансии нового шеф-повара. Работник должен будет готовить блюда и банкеты для короля и его гостей.

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Что обещает эта должность

На эту роль нужен кто-то, кто сможет приготовить еду, пригодную для короля. А еще есть одна "изюминка" – претендент должен питать любовь к путешествиям.

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Большую часть времени новый шеф-повар будет работать в Букингемском дворце – главной базе короля в Лондоне. Но иногда он будет готовить и в других резиденциях, таких как Балморал и Дворец Холирудхаус в Шотландии.

Согласно объявлению, новому работнику предложат жилье, а также собственное питание.

Успешный кандидат присоединится к опытной и сплоченной команде, которая будет работать с талантливыми коллегами, чтобы предложить разнообразные блюда по самым высоким стандартам. Вы будете работать с качественными ингредиентами и отвечать за ежедневное приготовление и обслуживание Королевской семьи и персонала,

– говорится в объявлении.

Новый шеф-повар должен будет разрабатывать меню и готовить блюда для короля и его семьи как на каждый день, так и на специальных мероприятиях.

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