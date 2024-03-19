Працювати у королівському будинку та готувати їжу для перших осіб всіх країн світу – мрія кожного кухаря. Монарх, який зараз відпочиває від публічних королівських обов’язків та поки продовжує лікування, оголосив про вакансію нового шеф-кухаря. Працівник повинен буде готувати страви та банкети для короля та його гостей.
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Що обіцяє ця посада
На цю роль потрібен хтось, хто зможе приготувати їжу, придатну для короля. А ще є одна "родзинка" – претендент повинен мати любов до подорожей.
Яку роботу пропонує Чарльз ІІІ / Фото Getty Images
Більшість часу новий шеф-кухар працюватиме в Букінгемському палаці – головній базі короля в Лондоні. Але інколи він буде готувати і в інших резиденціях, таких як Балморал і Палац Холірудхаус у Шотландії.
Згідно з оголошенням, новому працівнику запропонують житло, а також власне харчування.
Успішний кандидат приєднається до досвідченої та згуртованої команди, яка буде працювати з талановитими колегами, щоб запропонувати різноманітні страви за найвищими стандартами. Ви працюватимете з якісними інгредієнтами та відповідатимете за щоденне приготування та обслуговування Королівської родини та персоналу,
– йдеться в оголошенні.
Новий шеф-кухар повинен буде розробляти меню та готувати страви для короля та його родини як на щодень, так і на спеціальних заходах.