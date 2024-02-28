В современном мире время – это самая большая ценность, поэтому быстрые блюда становятся неотъемлемой частью ежедневной жизни. Нежная тушеная курица по-китайски станет идеальным вариантом ужина для вас и всей семьи.
Интересно Особая закуска: готовим колбасу в слоеном тесте за 15 минут
Рагу в китайском стиле
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Куриные грудки тщательно промойте и очистите от пленки, а затем нарежьте небольшими кусочками.
- Смешайте мясо с растительным маслом и специями.
- Обжарьте лук, а затем мясо на сковороде.
- Овощи нарежьте брусочками, добавьте к мясу и тоже обжарьте.
- Добавить сливки и бульон и все вместе прогрейте.
- Затем добавьте ложку муки, чтобы соус немного загустел.
- Подавайте блюдо с вареным рисом.