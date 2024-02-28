В современном мире время – это самая большая ценность, поэтому быстрые блюда становятся неотъемлемой частью ежедневной жизни. Нежная тушеная курица по-китайски станет идеальным вариантом ужина для вас и всей семьи.

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Рагу в китайском стиле

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Куриные грудки тщательно промойте и очистите от пленки, а затем нарежьте небольшими кусочками.
  2. Смешайте мясо с растительным маслом и специями.
  3. Обжарьте лук, а затем мясо на сковороде.
  4. Овощи нарежьте брусочками, добавьте к мясу и тоже обжарьте.
  5. Добавить сливки и бульон и все вместе прогрейте.
  6. Затем добавьте ложку муки, чтобы соус немного загустел.
  7. Подавайте блюдо с вареным рисом.