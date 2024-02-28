У сучасному світі час – це найбільша цінність, тому швидкі страви стають невіддільною частиною щоденного життя. Ніжна тушкована курка по-китайськи стане ідеальним варіантом вечері для вас і всієї родини.
Цікаво Особлива закуска: готуємо ковбасу у листковому тісті за 15 хвилин
Рагу у китайському стилі
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Курячі грудки ретельно промийте і очистіть від плівки, а потім наріжте невеликими шматочками.
- Змішайте м'ясо з олією і спеціями.
- Обсмажте цибулю, а потім м’ясо на сковороді.
- Овочі наріжте брусочками, додайте до м’яса й теж обсмажте.
- Додати вершки і бульйон і все разом прогрійте.
- Потім додайте ложку борошна, щоб соус трохи загус.
- Подавайте страву з вареним рисом.