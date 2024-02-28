У сучасному світі час – це найбільша цінність, тому швидкі страви стають невіддільною частиною щоденного життя. Ніжна тушкована курка по-китайськи стане ідеальним варіантом вечері для вас і всієї родини.

Цікаво Особлива закуска: готуємо ковбасу у листковому тісті за 15 хвилин

Рагу у китайському стилі

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Курячі грудки ретельно промийте і очистіть від плівки, а потім наріжте невеликими шматочками.
  2. Змішайте м'ясо з олією і спеціями.
  3. Обсмажте цибулю, а потім м’ясо на сковороді.
  4. Овочі наріжте брусочками, додайте до м’яса й теж обсмажте.
  5. Додати вершки і бульйон і все разом прогрійте.
  6. Потім додайте ложку борошна, щоб соус трохи загус.
  7. Подавайте страву з вареним рисом.