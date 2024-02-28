Идеальный рецепт для тех, кто спешит: быстрое рагу по-китайски с курицей
28 февраля 2024, 23:47Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Быстрое, вкусное и насыщенное вкусом - рагу по-китайски с курицей станет для вас приятным открытием. Это идеальный вариант для тех, кто ищет простой и быстрый рецепт ужина, но не хочет компромиссов во вкусе и качестве блюда.
В современном мире время – это самая большая ценность, поэтому быстрые блюда становятся неотъемлемой частью ежедневной жизни. Нежная тушеная курица по-китайски станет идеальным вариантом ужина для вас и всей семьи.
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Рагу в китайском стиле
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 3 штуки куриных грудок без кожи;
– 2 морковки;
– 1 лук-порей;
– 1 болгарский перец;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 180 граммов сливок;
– 1 стакан овощного бульона;
– 1 красная луковица.
Приготовление:
- Куриные грудки тщательно промойте и очистите от пленки, а затем нарежьте небольшими кусочками.
- Смешайте мясо с растительным маслом и специями.
- Обжарьте лук, а затем мясо на сковороде.
- Овощи нарежьте брусочками, добавьте к мясу и тоже обжарьте.
- Добавить сливки и бульон и все вместе прогрейте.
- Затем добавьте ложку муки, чтобы соус немного загустел.
- Подавайте блюдо с вареным рисом.