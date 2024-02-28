Идеальный рецепт для тех, кто спешит: быстрое рагу по-китайски с курицей

28 февраля 2024, 23:47
Читати новину українською

Источник:

Fajne gotowanie

Быстрое, вкусное и насыщенное вкусом - рагу по-китайски с курицей станет для вас приятным открытием. Это идеальный вариант для тех, кто ищет простой и быстрый рецепт ужина, но не хочет компромиссов во вкусе и качестве блюда.

В современном мире время – это самая большая ценность, поэтому быстрые блюда становятся неотъемлемой частью ежедневной жизни. Нежная тушеная курица по-китайски станет идеальным вариантом ужина для вас и всей семьи.

Интересно Особая закуска: готовим колбасу в слоеном тесте за 15 минут

Рагу в китайском стиле

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 штуки куриных грудок без кожи;
– 2 морковки;
– 1 лук-порей;
– 1 болгарский перец;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 180 граммов сливок;
– 1 стакан овощного бульона;
– 1 красная луковица.

Приготовление:

  1. Куриные грудки тщательно промойте и очистите от пленки, а затем нарежьте небольшими кусочками.
  2. Смешайте мясо с растительным маслом и специями.
  3. Обжарьте лук, а затем мясо на сковороде.
  4. Овощи нарежьте брусочками, добавьте к мясу и тоже обжарьте.
  5. Добавить сливки и бульон и все вместе прогрейте.
  6. Затем добавьте ложку муки, чтобы соус немного загустел.
  7. Подавайте блюдо с вареным рисом.
Чтобы оставалась свежей как можно дольше: как правильно хранить морковь.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська