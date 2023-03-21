Основой для домашнего рахат-лукума может быть любой фрукт, но самые вкусные сладости получаются из сока граната.

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Выбирайте вкус для будущих восточных сладостей, добавляйте к ним любимые орехи и наслаждайтесь ароматным чаем.

Рецепт домашнего рахат-лукума

  • Время: 3 часа
  • Порции: 10 – 12 штук

Приготовление:

  • Берем форму 10х20 сантиметров.
  • Вынимаем зернышки из гранатов, пробиваем в блендере и процеживаем сок через сито. Должно получиться 350 граммов жидкости, но если получилось меньше – просто добавляем воды в нужное количество сока.
  • Для сахарного сиропа отдельно совмещаем сахар, воду и лимонный сок. Перемешиваем, доводим до кипения и варим до 130 градусов 10 минут. Снимаем с огня.
  • Теперь в холодный фруктовый сок добавляем крахмал и хорошо перемешиваем.
  • Ставим на средний огонь, варим до загущения и снимаем с огня.
  • В 3 этапа добавляем сахарный сироп, каждый раз тщательно перемешивая.
  • Возвращаем на небольшой огонь и постоянно помешивая, варим до загущения.
  • Добавляем обжаренные орешки и еще варим до хорошего загустения.
  • Кладем массу в форму смазанную водой, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодное место на 2 часа.
  • Посыпаем сахарной пудрой или кокосовой стружкой и разрезаем на кусочки. Сохраняем рахат-лукум в закрытом контейнере.

Приятного аппетита!