Основою для домашнього рахат-лукуму може бути будь-який фрукт, але найсмачнішими солодощі виходять з соку граната.
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Обирайте смак для майбутніх східних солодощів, додавайте до них улюблені горіхи та насолоджуйтеся із ароматним чаєм.
Рецепт домашнього рахат-лукуму
- Час: 3 години
- Порції: 10 – 12 штук
Приготування:
- Беремо форму 10х20 сантиметрів.
- Виймаємо зернятка з гранатів, пробиваємо у блендері та проціджуємо сік через сито. Має вийти 350 грамів рідини, але якщо вийшло менше – просто додаємо води до потрібної кількості соку.
- Для цукрового сиропу окремо поєднуємо цукор, воду та лимонний сік. Перемішуємо, доводимо до кипіння і варимо до температури 130 градусів 10 хвилин. Знімаємо з вогню.
- Тепер до холодного фруктового соку додаємо крохмаль та добре перемішуємо.
- Ставимо на середній вогонь, варимо до загущення і знімаємо з вогню.
- В 3 етапи додаємо цукровий сироп, кожен раз ретельно перемішуючи.
- Повертаємо на невеликий вогонь і постійно помішуючи варимо до загущення.
- Додаємо обсмажені горішки і ще варимо до хорошого загущення.
- Кладемо масу у форму змащену водою, накриваємо харчовою плівкою і прибираємо у холодне місце на 2 години.
- Посипаємо цукровою пудрою або кокосовою стружкою та розрізаємо на шматочки. Зберігаємо рахат-лукум у закритому контейнері.
Смачного!